Salernitana-Juventus 1-2: Allegri elogia Vlahovic e punti di vantaggio

La Juventus ha vinto 2-1 contro la Salernitana in rimonta in una partita difficile che è stata decisa dalla rete di Vlahovic negli ultimi minuti del match. L’allenatore Allegri ha commentato che era fondamentale per la squadra mantenere il vantaggio sul quinto posto e avere 14 punti di vantaggio da gestire nel girone di ritorno. Ha inoltre sottolineato che la Juve sta migliorando nella fase offensiva, ma deve lavorare sulla fase difensiva.

La squadra è anche consapevole che rischia di concedere gol ogni volta che la palla arriva nella propria area di rigore. Allegri ha lodato Dusan Vlahovic per la sua prestazione e ha evidenziato che la squadra deve sfruttare al meglio il suo talento. Ha inoltre affermato che non commenterà le polemiche riguardanti il VAR, ma ha ricordato che nel calcio ci sono aspetti soggettivi che devono essere accettati.