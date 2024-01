Franz Beckenbauer muore a 78 anni

Il vincitore della Coppa del Mondo è morto domenica, come confermato dalla sua famiglia, mentre i tributi dal mondo del calcio affluivano. La salute di Beckenbauer è gradualmente peggiorata da quando suo figlio Stephan è morto nel 2015. Da allora l’ex giocatore e allenatore iconico ha combattuto la malattia di Parkinson, la demenza e ha subito alcune operazioni al cuore. Lascia la moglie Heidi – con cui si è sposato nel 2006 – e quattro dei suoi cinque figli.

“È con profonda tristezza che annunciamo che il marito e padre, Franz Beckenbauer, è morto pacificamente nel sonno ieri, domenica, circondato dalla sua famiglia”.

Prima della sua morte di domenica, la preoccupazione per il peggioramento della salute dell’ex giocatore era aumentata. “Chiediamo di poter piangere in silenzio e di astenersi dal fare domande”.

All’inizio di questo mese la preoccupazione per la superstar ex Bayern Monaco era cresciuta – e suo fratello non è riuscito a placare l’ansia pubblica. “Se ti dicessi adesso che sta bene, mentirei e non mi piace mentire”, ha detto Walter Beckenbauer al canale televisivo tedesco ARD il 2 gennaio. “Non sta bene. Ha costantemente alti e bassi”.

Man mano che la sua salute peggiorava, è scomparso dallo scenario pubblico fino alla sua morte di domenica. I media tedeschi hanno parlato di come il suo giudizio e la sua memoria si fossero “significativamente deteriorati” negli ultimi mesi.

Nel 2019, sulla rivista Bunte, è stato rivelato che Beckenbauer, soprannominato “Der Kaiser”, aveva perso la vista in un occhio dopo aver partecipato a un torneo di golf a suo nome – la Kaiser Cup. “Ho avuto una presunta infezione oculare in un occhio”, aveva detto. “Purtroppo, non riesco più a vedere nulla con il mio occhio destro. E devo stare attento al mio cuore”.

Beckenbauer era stato al capezzale di Stephan quando è morto all’età di 46 anni dopo una battaglia contro un tumore al cervello, e l’esperienza ha avuto un effetto duraturo – e deteriorante – su di lui. La morte di Stephan ha lasciato Beckenbauer con il rimpianto di essersi concentrato troppo sul calcio, piuttosto che sulla famiglia. “Sono stato un cattivo padre perché non ero mai lì”, ha detto in un’intervista televisiva del 2005.

Franz Beckenbauer è unanimemente considerato uno dei più grandi giocatori di calcio di sempre.

Faceva parte della squadra della Germania Ovest che perse contro l’Inghilterra nella finale della Coppa del Mondo del 1966.

Beckenbauer fa parte di un club esclusivo in quanto è uno dei soli tre uomini, tra cui il manager francese Didier Deschamps e l’icona brasiliana Mario Zagallo, scomparso la scorsa settimana, ad aver vinto una Coppa del Mondo sia come giocatore che come allenatore.

“Molto dispiaciuto di sentire che Franz Beckenbauer è morto”, ha scritto l’ex attaccante inglese Gary Lineker sui social media.

“Uno dei più grandi assoluti del nostro gioco. Der Kaiser era il più bello dei calciatori che ha vinto tutto con grazia e fascino. Riposa in pace”.

Il commentatore di calcio Darren Fletcher ha pubblicato il suo personale tributo, scrivendo: “I giocatori che ridefiniscono una posizione e cambiano il modo in cui si gioca la partita meritano un riconoscimento speciale.

“La grandezza autentica sul campo è rara. Franz Beckenbauer era un grande calciatore. Riposa in pace”.

Le conquiste di Franz Beckenbauer

Beckenbauer vinse due volte il Pallone d’Oro, nel 1972 e nel 1976.

Con il Bayern Monaco vinse la Coppa dei Campioni, oggi Champions League, nel 1974, 1975 e 1976. Vinse anche la Coppa Intercontinentale nel ’76.

È stato il primo giocatore a vincere tre Coppe dei Campioni da capitano del suo club, con il quale ha vinto anche quattro titoli di Bundesliga.