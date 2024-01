Tottenham su Dragusin e con i 30 milioni offerti Genoa pensa a Bonucci

CALCIO MERCATO – Il Tottenham sta per assicurarsi il 21enne Radu Dragusin (nato il 3 febbraio 2002 a Bucarest in Romaniano) nostante la concorrenza del Bayern Monaco. Il Genoa avrà a disposizione 30 milioni di euro offerti dalla squadra che milita in Premier League per trovare un sostituto e sta considerando l’opzione di Leonardo Bonucci (ex giocatore della Juventus, che si sta separando dall’Union Berlin). La priorità del Genoa è concludere la vendita di Dragusin, mentre Bonucci sta trattando con il Fenerbahce.

Il giovane difensore Radu Dragusin, che è stato precedentemente venduto dalla Juventus (che lo aveva acquistato nel 2018 dal Regal Sport București per 260mila euro) al Genoa nel 202 (i Bianconeri guadagnarono una buona plusvalenza di 7,3 milioni), è ora sul punto di essere ceduto al Tottenham per una cifra notevole: 30 milioni. Dragusin è diventato uno dei difensori più ambiti in Europa grazie alle sue prestazioni eccellenti, dimostrando una grande abilità nel difendere e segnare gol. La Juventus si pente di averlo ceduto troppo presto, mentre il Genoa è felice di realizzare una remunerativa plusvalenza.