Juventus: Tiago Djaló e Moise Kean, le immininenti mosse di Giuntoli

CALCIO MERCATO – Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, sta lavorando al mercato estivo del club. Si sta avvicinando all’arrivo del difensore portoghese Tiago Djaló dal Lille, nonostante l’interesse dell’Inter. Allo stesso tempo, il giovane attaccante Moise Kean sta per lasciare la Juve in prestito, con Monza e Fiorentina come possibili destinazioni. Kean, che ha bisogno di giocare per prepararsi agli Europei con l’Italia, potrebbe richiedere un contributo finanziario dalla Juve in caso di trasferimento a un club di medio livello.

Nel frattempo, Giuntoli sta negoziando il contratto di Djaló, che includerà un pagamento di 3,5 milioni di euro al Lille e una percentuale sulla futura rivendita. Djaló, reduce da un grave infortunio, avrà bisogno di tempo per recuperare completamente prima di essere pienamente disponibile al Torino.