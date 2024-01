JUVENTUS SASSUOLO Streaming TV, dove vederla Online: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Juventus-Sassuolo Streaming. Alle ore 20:45 italiane di oggi martedì 16 gennaio 2024, si gioca all’Allianz Stadium di Torino il match Juventus-Sassuolo, valido per la 20esima giornata di Serie A 2023/24.

La Juventus ha ottenuto due vittorie, una in Serie A e una in Coppa Italia. Continua a cercare di raggiungere l’Inter, che è in vantaggio di 5 punti. Il Sassuolo è l’unica squadra che ha sconfitto la Juventus in questa stagione. Chi vincerà la sfida tecnica tra i due allenatori? Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Sassuolo streaming gratis e diretta video tv.

Dopo la sconfitta dell’andata contro il Sassuolo, la Juventus ha disputato una serie di partite senza perdere, ottenendo 11 vittorie e tre pareggi su 14 partite. Questo le ha permesso di ottenere il miglior risultato nella Serie A con 36 punti, tre in più rispetto all’Inter.

Juventus-Sassuolo Streaming: probabili formazioni



Allegri ha pochi dubbi sulla formazione, non potendo schierare Gatti e McKennie. Vlahovic tornerà titolare, con Yildiz o Milik a fianco. Non è ancora certo se Rabiot e Chiesa giocheranno dall’inizio o partiranno dalla panchina. Dionisi è favorito su Ruan Tressoldi in difesa, mentre Pinamonti sarà ancora in attacco.

SALERNITANA (4-4-2): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber, Bradaric; Tchaouna, Maggiore, Legowski, Candreva; Simy, Ikwuemesi. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione in panchina: Ochoa, Fiorillo, Bronn, Lovato, Sambia, Martegani, Botheim, Stewart.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Iling, Miretti, Nonge, Milik.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata. GUARDALINEE: Imperiale-Bresmes. IV UFFICIALE: Di Marco. VAR: Valeri. ASS. VAR: Dionisi.

Dove vedere Juventus-Sassuolo in TV

Juventus-Sassuolo in tv con DAZN che può essere accessibile tramite l’app disponibile su smart tv o con dispositivi come Chromecast, Fire Stick, PlayStation, Xbox o TIM VISION. La Juventus ha ottenuto otto vittorie su dieci partite casalinghe di campionato contro il Sassuolo, con un pareggio e una sconfitta come risultati rimanenti. Nell’ultima partita giocata allo Stadium contro il Sassuolo, la Juventus ha mantenuto la porta inviolata. Questo è stato l’unico clean sheet ottenuto in casa contro il Sassuolo dal 2016.

Juventus-Sassuolo Streaming Gratis in Italiano



Juventus-Sassuolo streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita è disponibile anche su NOW (a pagamento per tutti). Il Sassuolo ha ottenuto tre vittorie importanti contro squadre di alto livello come Inter, Juventus e Fiorentina in questa stagione di campionato. Tuttavia, da settembre, quando ha vinto due partite di fila contro Juventus e Inter, il Sassuolo non è riuscito a replicare questa serie di successi in Serie A. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Quali alternative per vedere Juventus-Sassuolo Gratis Live?

La sfida non sarà disponibile con siti web come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV, in quanto considerati illegali. Il Sassuolo ha ottenuto 19 punti nel girone d’andata della Serie A 22/23, superando i 17 punti della stagione precedente. Negli ultimi quattro anni, la squadra ha sempre fatto meglio nel girone di ritorno rispetto a quello di andata.

Arkadiusz Milik ha segnato tutti e tre i suoi ultimi gol con la Juventus in Serie A nel corso della ripresa, e spera di aggiungerne altri dopo avere segnato una tripletta nella partita di Coppa Italia giovedì scorso.

