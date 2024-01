Roma: Esonerato Mourinho, al suo posto Daniele De Rossi

L’allenatore portoghese Josè Mourinho è stato esonerato dalla AS Roma a seguito della sconfitta contro il Milan. Il club ha espresso gratitudine per il suo impegno, ma ha ritenuto necessario un cambiamento immediato per il bene della squadra.

Mourinho è stato esonerato dalla Roma dopo aver guidato la squadra per tre stagioni. La decisione è stata presa dai Friedkin a seguito della sconfitta contro il Milan che ha lasciato la Roma al nono posto in campionato. Mourinho ha avuto una media di punti di 1,614 su 96 partite di Serie A. La Roma è stata eliminata dalla Coppa Italia e si è qualificata per i playoff di Europa League contro il Feyenoord. Mou lascia la Roma dopo 138 partite, con un bilancio di 68 vittorie, 30 pareggi e 40 sconfitte.

La Roma ha scelto Daniele De Rossi come futuro allenatore con un contratto fino a giugno e la possibilità di rinnovo in caso di qualificazione in Champions League. I tifosi desiderano Antonio Conte come allenatore nella prossima stagione e i Friedkin lo considerano come prima scelta per il futuro.