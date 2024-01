Juventus-Sassuolo: Allegri recupera Rabiot, Chiesa a disposizione

Dopo la chiara vittoria dell’Inter contro il Monza e quella del Milan contro la Roma, c’è pressione sulla Juventus in vista della partita contro il Sassuolo. Il tecnico Massimiliano Allegri è cauto in conferenza stampa, avvertendo che non bisogna lasciarsi prendere dall’euforia nonostante l’entusiasmo nell’ambiente.

La partita contro il Sassuolo è importante e la Juve deve rimanere concentrata, soprattutto perché al loro primo incontro il Sassuolo ha segnato quattro gol. Allegri ha anche sottolineato le differenze tra la Juventus e l’Inter, dicendo che la squadra nerazzurra è costruita per vincere lo scudetto, mentre la Juve sta percorrendo una strada diversa.

Inoltre, Allegri ha parlato delle possibili scelte di formazione per la partita, affermando che Rabiot è recuperato e Chiesa è a disposizione, ma ha ancora dubbi sulle scelte difensive tra Rugani e Alex Sandro.