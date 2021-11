SALERNITANA-JUVENTUS Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Salernitana-Juventus Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 di oggi martedì 30 novembre 2021, la Juventus di Massimiliano Allegri fa visita alla Salernitana di Colantuono: match valido per la 15a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Salernitana-Juventus streaming gratis e diretta video tv.

Una brutta settimana per la Juventus, iniziata con una sconfitta per 4-0 contro il Chelsea in UEFA Champions League, proseguita con le perquisizioni degli uffici da parte della Guardia di Finanza che indagava su attività illecite sospette per quanto riguarda i trasferimenti, si è poi aggravata ulteriormente con la sconfitta contro l’Atalanta per 1-0 sabato. La Juve aveva vinto “a zero” le due partite precedenti di campionato segnando l’ultimo gol dopo l’80° minuto, ma ora inizia questo turno a sette punti dal quarto posto in classifica.

Salernitana (4-4-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Zortea; L Coulibaly, Di Tacchio, Obi, Ranieri; Bonazzoli, Djuric. Allenatore Colantuono. Squalificati: nessuno. Indisponibili: M Coulibaly, Kastanos, Strandberg, Ruggeri, Russo.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; Bernardeschi, Locatelli, Bentancur, Rabiot; Paulo Dybala, Kean. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Chiesa, Danilo, De Sciglio, McKennie, Ramsey.

Salernitana-Juventus in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca sarà curata da Ricky Buscaglia, mentre il commento tecnico è affidato a Massimo Ambrosini.

Allegri (Juve) “Moise Kean è uno che attacca di più l’area, a Morata piace girare un po’ di più. Il dato oggettivo è che abbiamo fatto pochi gol, magari da domani o domenica le cose cambiano. La prestazione di sabato è stata buona, l’Atalanta ha fatto anche cambi difensivi cambiando il modo di giocare per fare risultato”.

Salernitana-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Allegri (Juve): “Kaio Jorge? Sta crescendo, ha bisogno di fare esperienza come altri giocatori giovani che sono con noi e possono darci una mano” ha spiegato il tecnico della Juve”.

Salernitana-Juventus non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.