Chelsea-Real Madrid Streaming Gratis TV, dove vederla con PC Tablet Cellulare: Sky, Mediaset o Prime Video?

Dove vedere Diretta Chelsea-Real Madrid Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 6 aprile 2022, il Chelsea di Thomas Tuchel (campione d’Europa in carica) ospita allo Stamford Bridge di Londra il Real Madrid (13 Champions vinte!) di Carlo Ancelotti nell’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Chelsea-Real Madrid streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Chelsea-Real Madrid Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Dopo aver anche recentemente subìto una sconfitta inaspettata piuttosto pesante (sconfitta per 4-0 contro il Barcellona), il Real Madrid non darà nulla per scontato, anche dopo essere tornato a vincere battendo il Celta Vigo per 2-1 lo scorso fine settimana, una partita in cui ci sono stati ben tre rigori. Con l’ex allenatore del Chelsea ed attuale allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, che è stato assente in quella partita a causa del COVID-19, suo figlio Davide l’ha sostituito ma a causa di mancanze nelle sue qualifiche da allenatore non è stato in grado di trasmettere ufficialmente le istruzioni.

Chelsea (4-3-1-2): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger, M Alonso; Kanté, Jorginho, Mount; Kovacic; Havertz, Pulisic. Allenatore Thomas Tuchel. A disposizione in panchina: Kepa, Christensen, T Chalobah, James, Sarr, Saul, Barkley, Hudson-Odoi, Ziyech, Lukaku, Werner, Loftus-Cheek.

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, E Militao, Alaba, F Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; F Valverde; Benzema, Vinicius J. Allenatore Carlo Ancelotti. A disposizione in panchina: Lunin, Vallejo, Nacho, Marcelo, Lucas Vazquez, Ceballos, Camavinga, Asensio, Bale, Rodrygo, Mariano Diaz.

Arbitro: Turpin (Francia). Guardalinee: Danos e Gringore. Quarto Uomo: Letexier. VAR: Brisard. Assistente VAR: Willy.

Chelsea-Real Madrid in Diretta TV al posto di Rojadirecta TV



Chelsea-Real Madrid in diretta tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Quello che andrà in scena sarà il sesto confronto tra le due squadre. Il bilancio complessivo sorride al Chelsea in virtù di tre successi e due pareggi sin qui conseguiti, a fronte di nessuna affermazione del Real.

Chelsea-Real Madrid Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Chelsea-Real Madrid streaming gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all’anno o 3,99€ al mese. I primi 30 giorni sono gratuiti per tutti.

La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

La squadra che riuscirà ad avere la meglio in questo doppio confronto, in semifinale affronterà una tra Manchester City ed Atletico Madrid.

La sfida Chelsea-Real Madrid non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

L’ultima vittoria in trasferta del Real Madrid contro una squadra inglese in Champions League risale al 2014/15, quando hanno vinto 0-3 ad Anfield contro il Liverpool.