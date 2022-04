Inter-Verona Streaming Gratis Rojadirecta TV, dove vedere la partita: Sky o Dazn?

Dove vedere Diretta Inter-Verona Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18 italiane di oggi sabato 9 aprile 2022, Inter e Verona si sfidano allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) nel match valido per la 32a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Inter-Verona streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Inter-Verona Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



La vittoria risicata per 1-0 nel Derby d’Italia contro la Juventus ha mantenuto i campioni in carica dell’Inter a quattro punti dall’AC Milan capolista con una partita in meno da recuperare. Ma ora, mentre si avvicina la fine della stagione di Serie A, crescono le preoccupazioni in attacco dopo che l’attacco migliore del campionato (63 gol) non è riuscito a segnare più di un gol in sette delle sue ultime otto partite di Serie A, con l’unica eccezione arrivata contro la difesa peggiore del campionato (5-0 contro la Salernitana).

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, J Correa. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Dimarco, Gosens, Gagliardini, Vidal, Vecino, Sanchez, Caicedo. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Lautaro Martinez.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor. A disposizione in panchina: Chiesa, Cancellieri, Sutalo, Depaoli, Hongla, Terracciano, Frabotta, Retsos, Praszelik, Bessa, Barak. Indisponibili: Dawidowicz, Pandur, Veloso. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Marinelli. Assistenti: Rossi L e Liberti. Quarto Uomo: Massimi. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Cecconi.

L’allenatore del Verona, Igor Tudor, ha dichiarato il suo obiettivo di voler alleviare ogni pressione sulla squadra puntando ad una vittoria storica, affermando che “non abbiamo nulla da perdere” contro gli avversari provenienti dal capoluogo lombardo. I giocatori del Verona dovrebbero anche essere fiduciosi in un certo qual modo, dopo che la vittoria per 1-0 nell’ultima giornata ha fatto in modo che il Verona restasse imbattuto in sei delle ultime sette partite di Serie A (3 vittorie, 3 pareggi).

Inter-Verona Diretta al posto di Rojadirecta TV



Inter-Verona in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Sarà un Verona completamente diverso rispetto a quello battuto dall’Inter all’andata, alla seconda giornata: quella era la squadra di Eusebio Di Francesco, travolta dall’onda d’urto di Joaquin Correa, autore da subentrato della doppietta decisiva.

Inter-Verona Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Questa sfida vedrà affrontarsi la squadra che ha recuperato più punti da situazioni di svantaggio in questa Serie A (19 per l’Inter) e quella che ne ha persi di più una volta sopra nel punteggio (22 il Verona).

Inter-Verona Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Inter-Verona non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.