CHELSEA REAL MADRID Streaming info ROJADIRECTA TV, dove vederla GRATIS: Sky o Canale 5?

Dove vedere Chelsea Real Madrid streaming gratis e diretta tv senza Rojadirecta ITA. Gara di ritorno di semifinale di Champions League. A Stamford Bridge è già tempo di verdetti. Il Chelsea riceve a domicilio il Real Madrid per il ritorno della semifinale di Champions League. Dopo l’1-1 maturato otto giorni fa all’Estadio Alfredo Di Stefano, le sorti di una qualificazione complessivamente ancora in bilico si decideranno in quel di Londra.

Chelsea Real Madrid Diretta al posto di Rojadirecta TV

Chelsea Real Madrid viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. La sfida non sarà visibile in chiaro su Canale 5. Fischio d’inizio alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 5 maggio 2021.

Chelsea Real Madrid Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Chelsea Real Madrid streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Chelsea Real Madrid probabili Formazioni

Match online anche su(link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Non essendo in chiaro, non sarà nemmeno disponibile ilsu Mediaset Play.

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Pulisic; Werner. Allenatore Thomas Tuchel.

Real Madrid (3-4-1-2): Courtois; Militao, Sergio Ramos, Nacho; Odriozola, Kroos, Casemiro, Marcelo; Modrić; Benzema, Vinícius Júnior. Allenatore Zinedine Zidane.

Arbitro: Daniele Orsato (Italia).

Alternative per vedere Chelsea Real Madrid in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Chelsea Real Madrid non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis, sono irregolari con la legge italiana.