MANCHESTER CITY PSG Streaming info ROJADIRECTA, dove vederla GRATIS: Mediaset o Sky Video?

Dove vedere Manchester City PSG streaming gratis e diretta tv senza Rojadirecta ITA. Gara di ritorno di semifinale di Champions League. Tra il Manchester City e la prima finale di Champions League c’è il PSG, finalista nell’edizione 2020. Si parte dal 2-1 conquistato al Parco dei Principi: un buon punto di partenza per la squadra di Guardiola che potrà anche permettersi di perdere 0-1 per passare. Il PSG di Pochettino deve invece vincere con almeno due gol di scarto. Ovviamente con l’esatto risultato finale dell’andata si andrebbe ai tempi supplementari. La vincente incontrerà in finale una tra Real Madrid e Chelsea, partita in programma domani 5 maggio sempre ore 21 italiane, 1-1 all’andata.

Manchester City PSG Diretta al posto di Rojadirecta TV

Manchester City PSG viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

La sfida sarà visibile anche sulle reti Mediaset con la diretta in chiaro su Canale 5. Fischio d’inizio alle ore 21 italiane di oggi martedì 4 maggio 2021.

Manchester City PSG Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Manchester City PSG streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.

Manchester City PSG probabili Formazioni

sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su(link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Sarà disponibile anche ilsu Mediaset Play (in chiaro).

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez.

PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Danilo, Paredes; Di Maria, Verratti, Neymar; Mbappé.

Alternative per vedere Manchester City PSG in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Manchester City PSG non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis, sono irregolari con la legge italiana.