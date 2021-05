MONZA LECCE Streaming No ROJADIRECTA Gratis, dove vederla: Sky Live o Video DAZN?

Dove vedere Monza Lecce Streaming Video senza Link Rojadirecta TV e TarjetaRojaOnline Gratis Video. Alle ore 14:00 italiane di oggi martedì 4 maggio 2021, si gioca Monza Lecce in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà?

La 36a giornata di Serie B è infrasettimanale. La giornata che può essere decisiva per alcuni ed essenziale per altri. Se l’Empoli può tornare matematicamente in Serie A con due turni di anticipo, Monza e Lecce giocano la gara più importante della propria annata. Il Lecce è infatti attualmente secondo, la piazza che porta direttamente in Serie A, mentre il Monza di un ritrovato Mario Balotelli si trova a -3 e con la possibilità di agganciare i giallorossi in classifica in caso di successo. Una gara fondamentale per l’Empoli, ma anche per una Salernitana attualmente terza, a +2 sul team brianzolo.

Monza Lecce formazioni probabili

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Sampirisi, Scaglia, Bellusci, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, D’Errico; Ricci, Boateng, Mota Carvalho.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo; Henderson, Hjulmand, Björkengren; Mancosu; Coda, Rodriguez.

Diretta Monza Lecce sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN (link www.dazn.com) abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Lo scorso gennaio Lecce e Monza hanno pareggiato 0-0: dopo il pareggio della gara d’andata, il ritorno sarà essenziale anche in caso di arrivo a pari punti. Il secondo scontro diretto potrebbe influire pesantemente dopo la 38esima giornata.

Monza Lecce in esclusiva in diretta streaming con DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Visibile per i suoi abbonati in diretta streaming su dispositivi mobili come smartphone o tablet o ancora su pc e notebook.