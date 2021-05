Playoff Serie B Lecce-Venezia Monza-Cittadella: Orario Streaming Gratis info ROJADIRECTA e Diretta TV

Si giocano questa sera Lecce-Venezia e Monza-Cittadella, semifinali di ritorno dei playoff di Serie B. Le due squadre che vinceranno si affronteranno in finale per decidere chi andrà a giocare in Serie A la prossima stagione. La CAN ha reso noti i nomi degli arbitri che dirigeranno i due ritorni delle semifinali playoff di Serie B in programma giovedì 20 maggio: Lecce-Venezia (ore 18:30) affidata a Irrati, Monza-Cittadella (ore 20:45) a Sacchi.

Le partite di andata sono terminate così: Venezia-Lecce 1-0 (goal segnato da Francesco Forte al Penzo) e Cittadella-Monza 3-0.

Dove vedere Lecce-Venezia e Monza-Cittadella in tv e streaming gratis online invece di Rojadirecta

Entrambe le partite saranno visibili su DAZN, raggiungibile con smart tv compatibili con l’app, oppurre collegando il proprio tv a PlayStation 4 o 5 o Xbox, o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli abbonati Sky potranno scaricare l’app sul proprio decoder Sky Q oppure sul canale DAZN1, al canale 209 del satellite. Diretta streaming sempre attraverso DAZN. Su dispositivi mobili come tablet e smartphone sempre scaricando l’app, oppure da pc o notebook collegandosi al sito ufficiale.