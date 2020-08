CITTADELLA FROSINONE Streaming info ROJADIRECTA TV Gratis Diretta Online Video, come vedere il PlayOff di Serie B

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Cittadella Frosinone Streaming (senza Rojadirecta) Video Gratis. Alle ore 21:00 di oggi mercoledì 5 agosto 2020, si gioca Cittadella Frosinone in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà?

Come da regolamento dei playoff di Serie B, la sfida si giocherà sul campo del Cittadella (Stadio Piercesare Tombolato) meglio posizionato al termine del campionato: in caso di parità dopo i 90 minuti si andrà ai tempi di supplementari e, qualora il risultato dovesse resistere sul pari, a superare il turno sarebbe la squadra allenata da Roberto Venturato.

Dove vedere Cittadella Frosinone Streaming Gratis Link info Rojadirecta.

Diretta Cittadella Frosinone sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Venturato non rinuncia al bomber Diaw, supportato da Rosafio e Vita. D’Urso, Branca e Proia a centrocampo. Difesa composta da Mora e Benedetti sulla linea dei terzini, Adorni e Frare in mezzo a protezione della porta di Paleari. Difesa a tre per Nesta: dietro spazio a Szyminski, Brighenti e Ariaudo. Mediana guidata dal regista Rohden con Haas e Maiello interni e Salvi e D’Elia esterni. Tandem d’attacco formato da Dionisi e Novakovich.

Cittadella Frosinone in esclusiva in diretta streaming con DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.