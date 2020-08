⚽ ROJADIRECTA Inter-Getafe (Europa League), Cittadella-Frosinone (Playoff Serie B), dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi mercoledì 5 agosto 2020, dove spiccano Inter-Getafe (Europa League) e Cittadella-Frosinone (Playoff Serie B).

12:00 Shandong Luneng-Shanghai Shenhua (Chinese Super League) – Dazn.

17:30 Monza-Juventus Primavera (Amichevole) – Sportitalia.

18:55 Diretta Goal Europa League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

18:55 Shakhtar-Wolfsburg (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

18:55 Copenhagen-Istanbul Bb (Europa League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite).

21:00 Diretta Goal Europa League – Tv8, Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

21:00 Diretta Inter-Getafe (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Ottavi di finale precedentemente rinviati a causa dello scoppio della pandemia. Inter di scena contro il Getafe in Germania, dove si svolgerà la nuova formula della Final Eight che decreterà la squadra vincitrice. Incontro in gara secca tra i nerazzurri (reduci dal bel successo sull’Atalanta valso il secondo posto finale) e gli spagnoli, che hanno chiuso la Liga all’ottavo posto dopo aver lottato addirittura per un piazzamento in Champions League.

Diretta Inter Getafe con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Manchester United-Lask Linz (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

21:00 Diretta Cittadella-Frosinone (Playoff Serie B) – Dazn.

Come da regolamento dei playoff di Serie B, la sfida si giocherà sul campo del Cittadella meglio posizionato al termine del campionato: in caso di parità dopo i 90 minuti si andrà ai tempi di supplementari e, qualora il risultato dovesse resistere sul pari, a superare il turno sarebbe la squadra allenata da Roberto Venturato.

Diretta Cittadella Frosinone con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.