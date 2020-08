Giocherà Dybala in Juventus-Lione di Champions League?

, , in

CASA JUVE – Ieri pomeriggio si è allenata la Juventus di Maurizio Sarri che, dopo il giorno di riposo di lunedì, ha lavorato al JTC Continassa in vista del ritorno dell’ottavo di finale di Champions League contro il Lione in programma venerdì prossimo all’Allianz Stadium di Torino.

Alla presenza del vicepresidente Pavel Nedved e del chief football officer Fabio Paratici, la squadra ha iniziato l’avvicinamento a quello che è l’ultimo obiettivo di una stagione anomala e imprevedibile.

In casa Juventus l’attenzione è soprattutto per Paulo Dybala. L’argentino, votato tra l’altro MVP della Serie A 2019/2020, sta forzando i tempi per cercare di recuperare dal problema muscolare alla coscia sinistra rimediato nella partita dello scorso 26 luglio contro la Sampdoria.

Ieri è arrivato per primo al quartier generale bianconero per continuare il programma fisioterapico.

Dal centro sportivo della Continassa filtra ottimismo per una possibile convocazione. La squadra ha lavorato focalizzando l’attenzione su lavoro per reparti, possesso palla e partitella. Dybala, come da programma, ha svolto una seduta di allenamento personalizzata.

Sempre nella giornata di IERI il club ha arricchito la propria bacheca al JMuseum portando gli ultimi due trofei vinti in stagione: a consegnare la coppa per lo scudetto maschile c’era il tecnico Maurizio Sarri, mentre per quello femminile erano presenti l’allenatrice Rita Guarino, il capitano Sara Gama e il responsabile del settore femminile Stefano Braghin.