Tabellone Final Eight UEFA Champions League 2020 con Juve Napoli Atalanta.

Definito, con i sorteggi di oggi a Nyon, il tabellone delle Final Eight di UEFA Champions League 2020. Le partite si giocheranno si disputeranno tutte nel giro di undici giorni, con calcio d’inizio fissato sempre alle ore 21. Di seguito il calendario delle sfide valide per gli ottavi di finale da recuperare, i quarti e le semifinali della competizione. Atto finale il 23 agosto a Lisbona in Portogallo.

Si parte quindi dagli ottavi di finale ancora da completare per due squadre italiane: il ritorno tra Juventus-Lione si giocherà venerdì 7 agosto alle ore 21, mentre Barcellona-Napoli si giocherà sabato 8 agosto alle 21.

Calendario Champions League Quarti di finale

Mercoledì 12 agosto 2020, ore 21: Atalanta-PSG.

Giovedì 13 agosto 2020, ore 21: Lipsia-Atletico Madrid.

Venerdì 14 agosto 2020, ore 21: Barcellona/Napoli vs Chelsea-Bayern Monaco.

Sabato 15 agosto 2020, ore 21: Real Madrid/Manchester City vs Juventus/Lione.

Calendario Champions League Semifinali

Martedì 18 agosto 2020, ore 21: Lipsia/Atletico Madrid-Atalanta/PSG.

Mercoledì 19 agosto 2020, ore 21: Real Madrid/Manchester City-Juventus/Lione vs Barcellona/Napoli-Chelsea/Bayern Monaco.

La finale sarà sabato 23 agosto 2020 alle ore 21.