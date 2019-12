Champions: agli ottavi è Napoli-Barcellona Lione-Juventus e Atalanta-Valencia

, , in

Questi gli abbinamenti degli ottavi di Champions League. Per le italiane i sorteggi di Nyon hanno decretato Napoli-Barcellona Juventus-Lione e Atalanta-Valencia.

Borussia Dortmund-Paris Sg

Real Madrid-Manchester City

Atalanta-Valencia

Atletico Madrid-Liverpool

Chelsea-Bayern Monaco

Lione-Juventus

Tottenham-Lipsia

Napoli-Barcellona

Lione-Juventus, Pavel Nedved:

“Non ci dobbiamo lamentare. Però è sempre difficile, se non arrivi in forma a febbraio e marzo non passi il turno questo è garantito”. Così Pavel Nedved sul sorteggio della Juventus, che agli ottavi affronterà i francesi del Lione allenati da Garcia. Una battuta poi sul tridente Dybala-Cristiano Ronaldo-Higuain: “E’ un piacere vederli giocare insieme, poi deciderà il mister a seconda dello stato di forma” le parole del dirigente bianconero a Sky.

Lione-Juventus, Juninho Pernambucano:

“Dovremo giocare due partite perfette. Avremo bisogno di essere un blocco compatto, coinvolgendo tutto il gruppo. Ma dovremo anche essere molto realistici”. Cosi’ Juninho Pernambucano, ds del Lione, commenta il sorteggio degli ottavi di Champions: i francesi saranno gli avversari della Juventus.

Lione-Juventus, Rudi Garcia:

“Sara’ una grande sfida e un vero piacere avere la Juventus qui”. Cosi’ il tecnico del Lione, Rudi Garcia, sull’esito del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League che mettera’ l’Olympique di fronte ai campioni d’Italia. L’allenatore francese e’ orgoglioso che l’OL “sia tra le migliori 16 squadre d’Europa” e si prepara a una doppia sfida contro una squadra che conosce bene e che ha tra i suoi leader Miralem Pjanic, ex giocatore del Lione e che con Garcia ha lavorato quando allenava a Roma.

Napoli-Barcellona, Gattuso:

“Lui e’ una persona squisita e un calciatore fortissimo, uno dei migliori della Juventus – dice il tecnico del Lione riferendosi al centrocampista bosniaco -. Sono felice d’incontrare anche Maurizio Sarri, un tecnico fantastico con tantissima esperienza”.

“Una grande squadra, una grande sfida, due gare affascinanti. Le affronteremo senza paura”. Cosi’ Rino Gattuso, via social, commenta il sorteggio degli ottavi di Champions che ha riservato al suo Napoli il Barcellona di Messi.

Atalanta-Valencia, Antonio Percassi:

“Siamo contentissimi per quello che stiamo facendo. Poteva andar peggio, siamo qui. Ce la giocheremo”. Sono le parole del presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, dopo il sorteggio di Nyon che ha messo di fronte alla formazione nerazzurra il Valencia negli ottavi di finale. “Chi avrei voluto incontrare? Onestamente nella classifica avrei detto che l’ideale è questa -prosegue il patron del club bergamasco ai microfoni di Sky Sport -. Per noi il sorteggio era una cosa eccezionale, è la prima volta. Sono esperienze che permettono al club di migliorare in futuro. Dobbiamo imparare, ho sempre detto che siamo andati all’Università, siamo partiti male e ci siamo rifatti nella seconda fase. Dalla prima partita all’ultima abbiamo nettamente migliorato”.