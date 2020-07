ROJADIRECTA Juventus-Atalanta Lazio-Sassuolo Brescia-Roma, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi.

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi sabato 11 luglio 2020, dove spiccano Juventus-Atalanta, Lazio-Sassuolo, Brescia-Roma valide per la 32a giornata di Serie A.

13:30 Norwich-West Ham (Premier League) – Sky Sport Football.

13:30 Watford-Newcastle (Premier League) – Sky Sport Arena.

16:00 Liverpool-Burnley (Premier League) – Sky Sport Football.

17:00 Osasuna-Celta (Liga) – Dazn e Dazn1.

17:15 Diretta Lazio-Sassuolo (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Dalla ripresa del torneo dopo lo stop forzato causa pandemia, 2 vittorie e ben 3 sconfitte per la Lazio, che da -1 rispetto alla capolista Juventus è piombata a -7 in classifica, e ora si deve difendere dall’attacco dell’Atalanta a insidiare il secondo posto. Decisamente meglio gli emiliani, che giocano per proseguire una striscia aperta di 3 vittorie consecutive.

18:30 Sheffield United-Chelsea (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

19:30 Valladolid-Barcellona (Liga) – Dazn.

19:30 Diretta Brescia-Roma (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Sono 45 i precedenti tra Brescia e Roma in A: per le Rondinelle nove successi, 13 pareggi e 23 sconfitte. La Roma è la squadra contro cui il Brescia ha segnato di più in Serie A (42 gol). Il Brescia ha affrontato 22 volte la Roma in gare interne di Serie A: per i padroni di casa otto vittorie, otto pareggi e sei sconfitte. Tutti gli ultimi sette gol tra Brescia e Roma in Serie A sono stati realizzati nel secondo tempo.

20:30 Rosenborg-Stromsgodset (Tippeligaen) – Eurosport 1.

21:00 Brighton-Manchester City (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

21:45 Diretta Juventus-Atalanta (Serie A) – Dazn e Dazn1.

La Juventus è la squadra contro cui l’Atalanta ha perso più partite (65) in campionato e quella contro cui i bergamaschi hanno subito più gol (214). La Juventus è imbattuta da 30 partite di Serie A contro l’Atalanta (24V, 6N): l’ultimo successo nerazzurro risale infatti al febbraio 2001, con Giovanni Vavassori alla guida del club. Sono 57 le sfide casalinghe per la Juventus in Serie A contro l’Atalanta: il bilancio si compone di 38 vittorie interne, 15 pareggi e quattro successi esterni.

22:00 Atletico Madrid-Betis (Liga) – Dazn.

