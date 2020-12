Streaming Live Juventus-Atalanta, Inter-Napoli, Genoa-Milan, dove vedere Partite Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi mercoledì 16 dicembre 2020, dove spiccano Juventus-Atalanta, Inter-Napoli, Genoa-Milan, tra le partite valide per la 12esima giornata di Serie A (turno infrasettimanale).

01:30 Palmeiras-Libertad (Copa Libertadores) – DAZN

01:30 Universidad Catolica-Velez (Copa Sudamericana) – DAZN

15:00 Pro Vercelli-Livorno (Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport Primafila (Canale 251 Satellite)

15:00 Arezzo-Fano (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Legnago-Imolese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Avellino-Monopoli (Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport Primafila (Canale 252 Satellite)

15:00 Bisceglie-Casertana (Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport Primafila (Canale 253 Satellite)

18:00 Odd-Molde (Eliteserien) – Eurosport Player.

18:30 Diretta Juventus-Atalanta Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

In attacco Morata e Dybala si giocano una maglia da titolare per far coppia con CR7. Sulla trequarti potrebbe rivedersi Kulusevski, ma resta valida anche l’opzione Ramsey, In mediana spazio ad Arthur. Chiesa insidia Alex Sandro. Miranchuk torna disponibile e dovrebbe partire in panchina. Complice il caso Gomez, Gasperini dovrebbe confermare Zapata con Pessina e Malinovskyi in attacco. Ilicic out a causa dell’influenza.

Diretta Juventus Atalanta con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

18:30 Schalke 04-Friburgo (Bundesliga) – Sky Sport Collection

20:30 Bayern-Wolfsburg (Bundesliga) – Sky Sport Collection

20:45 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

20:45 Diretta Inter-Napoli Streaming (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Conte ha detto che non rischierà Sanchez e Vidal, Hakimi invece ha smaltito la botta rimediata col Cagliari e dovrebbe farcela. In attacco spazio alla LuLa, in difesa Kolarov insidia Bastoni e D’Ambrosio Skriniar. Gattuso dovrebbe schierare il tridente composto da Lozano-Mertens-Insigne. In mediana Ruiz, Bakayoko e Zielinski, ma restano valide le alternative Demme ed Elmas. Hysaj insidia Di Lorenzo sulla destra. Ospina tra i pali.

Diretta Inter Napoli con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

20:45 Diretta Genoa-Milan Streaming (Serie A) – DAZN e DAZN1 (Canale 209 Sky).

Criscito e Badelj tornano a disposizione. Pjaca cerca conferma nell’11 titolare. Shomurodov in attacco, con Scamacca. Pandev indisponibile a causa della lombalgia. Contro il Genoa Pioli dovrà fare a meno sicuramente di Gabbia e Bennacer, che staranno fuori un mese circa. Quasi sicuri assenti anche Kjaer e Ibra, che si sono allenati ancora a parte.

Diretta Genoa Milan con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

20:45 Fiorentina-Sassuolo (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite)

20:45 Parma-Cagliari (Serie A) – Sky Sport (Canale 254 Satellite, 486 Digitale Terrestre)

20:45 Spezia-Bologna (Serie A) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

20:45 Verona-Sampdoria (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (Canale 212 Sky).

21:00 Liverpool-Tottenham (Premier League) – Sky Sport Football

21:00 Barcellona-Real Sociedad (Liga) – DAZN

21:00 PSG-Lorient (Ligue 1) – DAZN

23:15 Santos-Gremio (Copa Libertadores) – DAZN

23:15 Defensa Y Justicia-Bahia (Copa Sudamericana) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.