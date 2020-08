INTER GETAFE Streaming info ROJADIRECTA TV con Cellulare Android iPhone, dove vederla Gratis Online: Sky TV8 o DAZN | Europa League

Tutta da vedere Inter Getafe in diretta streaming (senza Rojadirecta) grazie ai servizi digitali alle 21:00 di oggi mercoledì 5 agosto 2020. Chi vincerà? Ottavi di finale precedentemente rinviati a causa dello scoppio della pandemia. Inter di scena contro il Getafe in Germania, dove si svolgerà la nuova formula della Final Eight che decreterà la squadra vincitrice.

Inter Getafe Streaming, prestanzione match.

Incontro in gara secca tra i nerazzurri (reduci dal bel successo sull’Atalanta valso il secondo posto finale) e gli spagnoli, che hanno chiuso la Liga all’ottavo posto dopo aver lottato addirittura per un piazzamento in Champions League. Archiviato il campionato con il secondo posto a -1 dalla Juventus, l’Inter torna in campo per la sfida contro il Getafe negli ottavi di Europa League. La squadra di Antonio Conte, a caccia del primo trofeo in nerazzurro, affronta a Gelsenkirchen il Getafe, ottava forza della Liga, in gara secca: in palio c’è un posto nei quarti di finale.

Partita Inter Getafe in diretta tv per gli abbonati sui canali digitali di Sky Sport Uno (canale 472 del digitale terrestre e canale 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 del satellite).



Conte dovrebbe tornare al 3-4-1-2: Borja Valero in vantaggio su Eriksen per agire alle spalle di Lukaku e Lautaro. Candreva e il confermatissimo Young sulle fasce, Barella e Brozovic a comporre la linea mediana. Skriniar è in ballottaggio per Godin per giocare nel terzetto difensivo con De Vrij e Bastoni. Handanovic tra i pali.

Bordalás con il solido 4-4-2: Hugo Duro e Mata in avanti, Maksimovic e Arambarri a formare la diga di centrocampo con Nyom e Cucurella esterni.

Suarez e Mathías Olivera i terzini, Etxeita e Djené centrali di difesa a protezione della porta di Sorìa.

La partita sarà disponibile in streaming live su SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La partita di calcio Inter Getafe potrà essere vista in streaming grazie anche a Now TV (il vecchio Sky Online) che permette di comprare la visione della diretta anche senza abbonamenti.

Le probabili formazioni di Inter Getafe.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; B. Valero; Lukaku, Lautaro.

GETAFE (4-4-2): Sorìa; Suarez, Etxeita, Djené, M. Olivera; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Hugo Duro, Mata.