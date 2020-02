Ludogorets-Inter Streaming Gratis Link info ROJADIRECTA, dove vederla Online con Cellulare Android iPhone

Tutta da vedere Ludogorets Inter in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) grazie ai servizi digitali di Sky alle 21:00 di oggi giovedì 20 febbraio 2020. Partita di andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League 2019-2020.

Diretta Ludogorets Inter Streaming: probabili formazioni.

Conte pensa al turnover: in sette a casa. Padelli ancora tra i pali. Bastoni out per colpa della febbre. In difesa spazio a Ranocchia, sulle fasce chance per Moses e Biraghi. Eriksen dovrebbe partire dall’inizio, con Lukaku in panchina e Sanchez accanto a Lautaro in attacco.

Ludogorets (4-2-3-1): Renan, Ikoko, Motl, Terzlev, Tawatha, Dyakov, Biton, Tchibota, Jorginho, Bakalov, Swierczok. Allenatore Vrba.

Inter (3-5-2): Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Godin; Moses, Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Lautaro Martinez, Sanchez.

Allenatore Conte.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna).

Ludogorets Inter Streaming Gratis Link e Diretta TV.

Partita Ludogorets Inter Gratis per gli abbonati con Sky Go per smartphone, tablet e pc, e quindi con iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Potete guardare il match in diretta tv sui canali di Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (canale 253 satellite).



Ludogorets Inter Streaming alternativa a Rojadirecta.



La partita di calcio Ludogorets Inter potrà essere vista in streaming grazie anche a Now TV (il vecchio Sky Online) che permette di comprare la visione della diretta anche senza abbonamenti. A disposizione anche il live streaming con pc, tablet e smartphone, anche per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Da verificare infine la disponibilità dell’evento sportivo su Facebook Live-Stream oppure con YouTube Video.