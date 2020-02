Info ROJADIRECTA Ludogorets-Inter Roma-Gent Bruges-Manchester United, dove vedere Partite Streaming Gratis Online e Diretta TV Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi giovedì 20 febbraio 2020, dove spiccano Ludogorets-Inter e Roma-Gent di UEFA Europa League.

18:55 Diretta Goal (UEFA Europa League) – Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

18:55 Diretta Ludogorets-Inter (UEFA Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Conte pensa al turnover: in sette a casa. Padelli ancora tra i pali. Bastoni out per colpa della febbre. In difesa spazio a Ranocchia, sulle fasce chance per Moses e Biraghi. Eriksen dovrebbe partire dall’inizio, con Lukaku in panchina e Sanchez accanto a Lautaro in attacco.

Diretta Ludogorets Inter su Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (canale 253 satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:55 Bruges-Manchester United (UEFA Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite).

18:55 Getafe-Ajax (UEFA Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

18:55 Eintracht-Salisburgo (UEFA Europa League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite).

21:00 Diretta Goal (UEFA Europa League) – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Diretta Roma-Gent (UEFA Europa League) – Tv8, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Poco turnover in vista per Fonseca. In difesa Mancini dovrebbe tornare al suo posto accanto a Smalling, con Spinazzola e Kolarov sulle corsie. Attenzione però a Santon, che scalpita per una maglia da titolare. In mediana spazio a Veretout e Cristante, con Pellegrini trequartista affiancato da Perez e Kluivert (in alternativa pronti anche Perotti e Under). Davanti irrinunciabile Dzeko.

Diretta Roma Gent su Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. partita in chiaro su TV8.

21:00 Olympiacos-Arsenal (UEFA Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite).

21:00 Wolverhampton-Espanyol (UEFA Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

21:00 Bayer Leverkusen-Porto (UEFA Europa League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite).

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.