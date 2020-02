Info ROJADIRECTA Brescia-Napoli Cosenza-Frosinone Betis-Maiorca, dove vedere Partite Streaming Gratis in Diretta Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link no RojaDirecta di oggi venerdì 21 febbraio 2020, dove spiccano Brescia-Napoli (anticipo 25a giornata Serie A) e Cosenza-Frosinone (anticipo 25a giornata Serie B).

09:30 Western Sydney-Wanderers-Adelaide United (A-League) – Sportitalia.

20:30 Bayern-Paderborn (Bundesliga) – Sky Sport Football.

20:45 Diretta Brescia-Napoli (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Il Brescia ha quasi dimenticato, suo malgrado, il significato del verbo vincere: i lombardi infatti mancano i 3 punti da 9 partite, durante le quali hanno collezionato 3 pareggi e 6 sconfitte; Napoli in netta ripresa dopo la lunga crisi: quella di Cagliari è la terza vittoria – la seconda consecutiva in trasferta – nelle ultime 4 gare giocate.

Diretta Brescia Napoli sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

20:45 Metz-Lione (Ligue 1) – DAZN e DAZN1.

20:45 Derby County-Fulham (Championship) – DAZN.

21:00 Diretta Cosenza-Frosinone (Serie B) – Rai Sport e DAZN.

L’anticipo del venerdì sera tra Cosenza Frosinone apre il programma della 25a giornata di Serie B. I calabresi vengono dal rotondo successo di Livorno, 0-3 il finale, ma la contemporanea vittoria casalinga della Cremonese non ha consentito ai calabresi di accorciare sul quartultimo posto della graduatoria. Continua l’eccellente stato di forma del Frosinone, secondo in classifica insieme allo Spezia dopo l’1-0 casalingo sul Pescara, a -17 però dall’imprendibile Benevento.

Diretta Cosenza Frosinone con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Betis-Maiorca (Liga) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta live streaming gratis link?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.