BRESCIA NAPOLI Streaming Gratis info ROJADIRECTA, dove vederla in Diretta TV: Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta Brescia Napoli Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: Video Serie A Turno 25, sesta giornata del girone di ritorno.

Alle ore 20:45 italiane di venerdì 21 febbraio 2020, si gioca Brescia Napoli in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match valido per la 25a giornata di Serie A di calcio italiano.

Brescia Napoli Streaming, presentazione match.

L’anticipo del venerdì tra Brescia Napoli apre il programma della 25a giornata di campionato. I lombardi hanno assoluto bisogno di vincere e di invertire la rotta: i punti di distacco dal quartultimo posto ora sono 7 e la salvezza sempre più lontana. Segnali di ulteriore ripresa per il Napoli di Gennaro Gattuso, che nello scorso turno di campionato ha espugnato Cagliari grazie alla rete di Mertens, portandosi così a quota 33 in graduatoria a due punti dal sesto posto.

Brescia Napoli Live Streaming Gratis Link e Diretta TV.

Brescia Napoli viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Il Brescia ha quasi dimenticato, suo malgrado, il significato del verbo vincere: i lombardi infatti mancano i 3 punti da 9 partite, durante le quali hanno collezionato 3 pareggi e 6 sconfitte; Napoli in netta ripresa dopo la lunga crisi: quella di Cagliari è la terza vittoria – la seconda consecutiva in trasferta – nelle ultime 4 gare giocate.

La partita sarà disponibile in streaming live su Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone

Le formazioni che speriamo di vedere in campo.

Le formazioni che speriamo di vedere in campo.

Napoli (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Bjarnason; Balotelli, Donnarumma. All. Lopez. Indisponibili: Torregrossa, Cistana, Romulo, Alfonso. Squalificati: Ayé.

Brescia (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso. Indisponibili: Malcuit, Younes, Hysaj, Koulibaly. Squalificati: nessuno.

