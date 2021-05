Venezia-Chievo Streaming Gratis info Rojadirecta TV, dove vederla: Video DAZN o Sky Live?

Tutto quello che c’è da sapere su Venezia Chievo, partita playoff

di Serie B: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Dove vedere Venezia Chievo Streaming Gratis senza Rojadirecta: si affrontano oggi giovedì 13 maggio 2021 alle ore 21 italiane. Chi vincerà la sfida per accedere alla semifinale contro il Lecce? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming gratis e diretta live tv.

Venezia Chievo Streaming, prestanzione diretta match

Empoli e Salernitana hanno strappato il pass per la Serie A. Monza e Lecce, terza e quarta in classifica, sono già alle semifinali playoff. E quattro squadre si giocano i due posti ancora disponibili: Cittadella, Brescia, Venezia e Chievo. Due sfide secche, tra la sesta e la settima e la quinta e l’ottava in classifica: chi passa il turno tra Cittadella e Brescia raggiungerà il Monza in semifinale, mentre chi uscirà tra Venezia e Chievo se la vedrà con il Lecce. In caso di pareggio al 90’ ci saranno i supplementari: se dovesse resistere il pari anche dopo i 120’, a passare sarà la squadra meglio classificata delle due sfide. Ovvero, Cittadella e Venezia.

⚽ Dove vedere Venezia Chievo Diretta TV al posto di Rojadirecta

Venezia Chievo diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN (link www.dazn.com) e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno anche seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

⚽ Venezia Chievo Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta

Venezia Chievo streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com), e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Per seguire la partita in TV e streaming su DAZN, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento in corso di validità e scaricare l’app di DAZN inserendo le proprie credenziali di riferimento.

Le probabili formazioni di Venezia Chievo

VENEZIA (4-3-1-2): Maenpa; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Ricci; Fiordilino, Taugourdeau, Maleh; Aramu; Forte, Di Mariano. Allenatore: Zanetti.

CHIEVO (4-4-2): Semper; Mogos, Vaisanen, Rigione, Cotali; Garritano, Palmiero, Obi, Di Gaudio; Canotto, Fabbro. Allenatore: Aglietti.

Alternative per vedere Venezia Chievo in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.