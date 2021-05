TORINO MILAN Streaming Gratis info ROJADIRECTA YouTube Facebook: SKY Live o Video DAZN?

Tutto quello che c’è da sapere su Torino Milan, partita della 36a giornata

di Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Dove vedere Torino Milan Streaming Gratis senza Rojadirecta. Si gioca alle ore 20:45 italiane di oggi mercoledì 12 maggio 2021 per la 36a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming e diretta live tv.

Torino Milan prestanzione match

Sarà la sfida numero 150 in Serie A tra Toro e Milan: il bilancio è di 61 successi rossoneri contro i 33 granata, più 55 pareggi. Il Milan ha vinto le ultime due partite di campionato contro il Torino senza subire gol: non registra tre successi di fila in Serie A con i granata senza incassare reti dal 1979. I rossoneri, però, non superano il Toro in trasferta in A dal dicembre 2012 (4-2): nelle ultime sette sfide 5 pareggi e 2 vittorie granata. Il Milan ha vinto 14 volte in trasferta in questa Serie A: nella storia della competizione, soltanto l’Inter ha fatto meglio (15 nel 2006/07). Numeri da record anche per quanto riguarda i calci di rigore: 17; dal 2004/05 solo la Lazio (con 18 nel 2019/20) ne ha calciati di più in una stagione.

Torino Milan in TV al posto di Rojadirecta

Torino Milan sarà trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Torino Milan Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta

Torino Milan sarà disponibile in streaming live su Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it).

Le probabili formazioni di Torino Milan

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Zaza, Belotti. Allenatore Nicola. Squalificati: Nkoulou. Indisponibili: Izzo, Milinkovic-Savic, Murru, Nkoulou.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Castillejo, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic. Allenatore Pioli. Squalificati: Saelemaekers. Indisponibili: Ibrahimovic.

Alternative per vedere Torino Milan streaming gratis e live tv

Altre forme per vedere Torino Milan non ce ne sono in quanto Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.