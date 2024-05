VENEZIA PALERMO Streaming LIVE TV Gratis, dove vederla Online: SKY o Video DAZN?

Dove vedere Venezia-Palermo Streaming TV. La semifinale di ritorno dei Playoff Venezia-Palermo (andata 1-0) si gioca oggi venerdì 24 maggio 2024, alle 20:30 ora italiana, allo stadio “Pierluigi Penzo” di Venezia. Chi vincerà la sfida tecnica tra Vanoli e Mignani? Di seguito dove vedere Venezia-Palermo streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Giocatore da tenere d’occhio: il solito Joel Pohjanpalo vorrà lasciare il suo zampino. Come sempre il Palermo si affida al suo bomber Matteo Brunori.

Il vantaggio del Venezia e la sfida del Palermo

Il Venezia affronta la gara di ritorno delle semifinali playoff con un vantaggio significativo, grazie alla rete segnata al Barbera. Questo gol non solo ha garantito la vittoria ai lagunari, ma ha anche dato loro un’importante marcia in più per la sfida di ritorno. Il Palermo, per passare il turno, dovrà vincere con almeno due reti di scarto, un compito arduo ma non impossibile per i rosanero, che in questa stagione sono stati capaci di impresa simili, come dimostra il successo per 3-1 ottenuto contro il Venezia nel campionato regolare.

Analisi della partita di andata

Nell’incontro di andata, abbiamo assistito a un match equilibrato, con il Venezia che ha creato più occasioni da gol rispetto al Palermo, registrando 15 tiri contro i 7 dei siciliani. Tuttavia, sono stati i lagunari a trovare il colpo vincente nel finale, confermando la superiorità mostrata anche durante il campionato regolare, dove hanno chiuso la classifica con un vantaggio di ben 14 punti rispetto ai rosanero.

Statistica in evidenza: nel 2024 il Venezia ha pareggiato appena due volte, una sola volta in casa.

Le sfide del Palermo per accedere alla finale

Il Palermo si trova di fronte a una sfida impegnativa per accedere alla finale dei playoff. Vincere con due gol di scarto sul campo del Venezia, come hanno fatto in passato il 26 settembre scorso, è un compito difficile. Nonostante non sia una missione impossibile, affrontare un Venezia determinato e in forma come quello degli ultimi mesi renderà la sfida estremamente complicata per i rosanero.

La ricerca del miracolo per il Palermo

Nella partita di andata, il Palermo non è riuscito a sfruttare l’energia del pubblico del Barbera né la determinazione dei giocatori in campo. L’incapacità di concretizzare le occasioni da gol e l’imprecisione nei momenti cruciali hanno alla fine condannato i siciliani, con il gol subito nella ripresa che rischia di essere decisivo per il loro destino. Per centrare la finale, al Palermo servirà quasi un miracolo, ma nel calcio tutto può accadere fino all’ultimo secondo.

La strategia del Venezia e la resilienza del Palermo

Mentre il Venezia si prepara a difendere il proprio vantaggio e consolidare il proprio gioco solido e concreto, il Palermo si aggrappa alla speranza e alla determinazione per ribaltare il risultato. Sia per i lagunari che per i rosanero, la partita si preannuncia intensa e ricca di emozioni, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per raggiungere il proprio obiettivo.

Diretta Venezia-Palermo Streaming: le Probabili Formazioni



VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzesm Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Ellertsson, Bjarkason; Pierini, Pohjanpalo. Allenatore: Vanoli.

A disposizione in panchina: Bertinato, Grandi, Modolo, Dembelé, Lella, Ullmann, Altare, Jajalo, Andersen, Gytkjaer, Olivieri, Cheryshev. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bjarkason, Busion, Candela, Idzes, Lella.

PALERMO (3-4-2-1): Pigliacelli; Nedelceauru, Lucioni, Graves; Diakitè, Segre, Di Mariano, Ranocchia; Insigne, Brunori; Soleri. Allenatore: Mignani.

A disposizione in panchina: Pigliacelli, Kanuric, Lund, Marconi, Buttaro, Ceccaroni, Aurelio, Stulac, Henderson, Vasic, Lund, Traorè, Mancuso. Indisponibili: Ceccaroni, Desplanches, Coulibaly. Squalificati: nessuno. Diffidati: Desplanches, Lucioni, Lundpale, Diakité

Arbitro: Pairetto (Nichelino). Guardalinee: Costanzo e Passeri. IV uomo: Marchetti. Var: Valeri. Assistente Sala Var: Marini.

Venezia-Palermo Live TV



La partita Venezia-Palermo sarà trasmessa in diretta su diversi canali, inclusi Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e un canale dedicato di DAZN. È possibile accedere alla trasmissione anche attraverso varie piattaforme digitali e dispositivi come Amazon Firestick, Google Chromecast, console PlayStation e Xbox, o il TIMVISION Box. La telecronaca su Sky sarà curata da Dario Massara, con il commento tecnico di Fernando Orsi e aggiornamenti dal campo da Manuele Baiocchini.

Venezia-Palermo Streaming Gratis in Italiano



Coloro che preferiscono seguire gli eventi sportivi in diretta streaming avranno l’opportunità di guardare Venezia-Palermo sul sito di DAZN. Questa piattaforma digitale offre la possibilità di accedere alla partita tramite il proprio browser web, garantendo una visione fluida e di alta qualità. È sufficiente avere una connessione internet stabile e un abbonamento attivo a DAZN per godersi l’azione in tempo reale.

La comodità dell’app di DAZN su dispositivi mobili

Per coloro che sono sempre in movimento o preferiscono guardare gli eventi sportivi sui loro dispositivi mobili, l’app di DAZN è la soluzione ideale. Scaricando l’app su cellulari e tablet, gli utenti potranno accedere facilmente alla diretta streaming di Venezia-Palermo ovunque si trovino. La comodità di poter guardare il match in mobilità offre una flessibilità senza pari agli appassionati di calcio.

Accesso a Venezia-Palermo su NOW e Sky Go

Oltre a DAZN, gli abbonati a NOW e Sky Go avranno la possibilità di seguire la partita in diretta streaming. NOW offre agli utenti la possibilità di accedere a una vasta gamma di contenuti, compresi gli eventi sportivi, su diversi dispositivi, mentre Sky Go consente agli abbonati Sky di guardare i loro programmi preferiti in streaming su dispositivi mobili, computer e console di gioco.

Conclusione: diverse opzioni per seguire Venezia-Palermo in diretta streaming

In conclusione, Venezia-Palermo sarà disponibile in diretta streaming su diverse piattaforme digitali, tra cui il sito di DAZN, l’app di DAZN su dispositivi mobili, NOW e Sky Go. Questa varietà di opzioni offre agli appassionati di calcio la flessibilità di scegliere il metodo di visione più adatto alle proprie esigenze e preferenze. Che si tratti di guardare la partita sul proprio computer, smartphone, tablet o console di gioco, gli appassionati avranno accesso all’azione in tempo reale ovunque si trovino.