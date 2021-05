ROJADIRECTA Monza-Lecce Pisa-Venezia Pordenone-Salernitana: Orario Canale TV Partite Streaming Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline) di oggi martedì 4 maggio 2021, dove spiccano le partite di Serie B e la partita di ritorno di semifinale Champions League Manchester City-PSG (in chiaro su Canale 5).

14.00 Reggina-Ascoli (Serie B) – DAZN

14.00 Vicenza-Brescia (Serie B) – DAZN

14.00 Empoli-Cosenza (Serie B) – DAZN

14.00 Chievo-Cremonese (Serie B) – DAZN

14.00 SPAL-Frosinone (Serie B) – DAZN

14.00 Streaming Monza-Lecce (Serie B) – DAZN

La 36esima giornata di Serie B è infrasettimanale. La giornata che può essere decisiva per alcuni ed essenziale per altri. Se l’Empoli può tornare matematicamente in Serie A con due turni di anticipo, Monza e Lecce giocano la gara più importante della propria annata. Il Lecce è infatti attualmente secondo, la piazza che porta direttamente in Serie A, mentre il Monza di un ritrovato Mario Balotelli si trova a -3 e con la possibilità di agganciare i giallorossi in classifica in caso di successo. Una gara fondamentale per l’Empoli, ma anche per una Salernitana attualmente terza, a +2 sul team brianzolo.

Diretta Monza Lecce con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

14.00 Pescara-Reggiana (Serie B) – DAZN e DAZN1

14.00 Pordenone-Salernitana (Serie B) – DAZN

14.00 Pisa-Venezia (Serie B) – DAZN

14.00 Cittadella-Entella (Serie B) – DAZN

21.00 Streaming Manchester City-PSG (Champions League) – CANALE 5, SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Il match dell’Etihad Stadium tra Manchester City PSG sarà trasmessa sia da Sky Sport che da Mediaset. Il match sarà visibile, in chiaro, per tutti su Canale 5 oltre che in streaming gratuito su Mediaset Play. La gara si potrà vedere anche su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (rispettivamente canale 201, 203 e 251 satellite).

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.