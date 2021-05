TORINO PARMA Streaming Gratis info ROJADIRECTA Facebook TV YouTube iPhone Tablet PC: SKY Live o Video DAZN?

Tutto quello che c’è da sapere su Torino Parma, partita della 34a giornata

Si gioca alle ore 20:45 italiane di oggi lunedì 3 maggio 2021 si gioca Torino Parma per la 34a giornata di Serie A.

Totale equilibrio negli ultimi nove confronti in Serie A tra Torino e Parma, con tre successi a testa e tre pareggi. Il Torino ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sette sfide di Serie A contro il Parma. Il Parma ha ottenuto solo 11 punti in questo campionato contro squadre attualmente nella metà bassa della classifica, almeno sei in meno di ogni altra. Si sfidano la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio in Serie A nel girone di andata (il Torino, 23) e quella che ne ha persi di più nel girone di ritorno (il Parma, 18).

Torino Parma sarà trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Torino Parma sarà disponibile in streaming live su Sky Go (link skygo.

Le probabili formazioni di Torino Parma

sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire lesu iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con(link www.nowtv.com).

Problemi in mezzo al campo per Nicola, che deve fare a meno degli squalificati Mandragora e Verdi. Al loro posto spazio a Lukic e Baselli. Confermato il resto della formazione. Lunghissima la lista degli infortunati in casa Parma. In attacco Pellè dovrebbe partire titolare, ma attenzione al giovane Traoré

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi; Sanabria, Belotti. Allenatore Nicola. Squalificati: Mandragora, Verdi. Indisponibili: nessuno.

PARMA (4-3-3): Colombi; Conti, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. Allenatore D’Aversa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Cyprien, Gagliolo, Iacoponi, Inglese, Karamoh, Man, Nicolussi Caviglia, Zirkzee.

