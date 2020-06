TORINO PARMA Streaming Gratis su Cellulare, dove vederla: DAZN o Sky?

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Torino Parma Streaming Gratis (senza Rojadirecta): si affrontano oggi sabato 20 giugno 2020 alle ore 19:30 per il primo dei quattro recuperi che completano la 25a giornata, troncata a metà a fine febbraio per i problemi che tutti sappiamo relativi al Covid-19.

Torino Parma ⚽ sono le prime squadre a scendere in campo in Serie A in questo post-pandemia, per un calcio diverso da quello a cui siamo abituati e che ricorderemo per molti anni proprio per la sua anormalità ed eccezionalità. Arbitro Irrati.

Dove vedere Torino Parma Live Streming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

Torino Parma ⚽ viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite) e con con il servizio a pagamento di streaming online

Sono 5 le sconfitte consecutive in campionato per il Torino, che ha assaporato la conquista dei 3 punti per l’ultima volta il 12 gennaio scorso nella sfida casalinga col Bologna. Parma alla ricerca della seconda vittoria esterna consecutiva, impresa riuscita già a cavallo del 2018/2019 con le vittorie del 26 dicembre a Firenze e del 19 gennaio successivo a Udine.

Partita Torino Parma ⚽ live streaming disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Torino Parma non viene trasmessa in chiaro.