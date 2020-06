ROJADIRECTA Verona-Cagliari Torino-Parma Salernitana-Pisa, dove vedere Partite Streaming Gratis Oggi Online.

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di sabato 20 giugno 2020, dove spiccano Torino-Parma (Serie A), Verona-Cagliari (Serie A) e Salernitana-Pisa (Serie B).

13:30 Watford-Leicester (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

14:00 Espanyol-Levante (Liga) – DAZN.

15:30 Bayern Monaco-Friburgo (Bundesliga) – Sky Sport Collection.

15:30 Diretta Goal (Bundesliga) – Sky Sport Uno.

16:00 Brighton-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Football.

17:00 Athletic Bilbao-Betis (Liga) – DAZN.

18:00 Crotone-Chievo (Serie B) – DAZN.

18:00 Cosenza-Virtus Entella (Serie B) – DAZN.

18:00 Livorno-Cittadella (Serie B) – DAZN.

18:00 Trapani-Frosinone (Serie B) – DAZN.

18:00 Salernitana-Pisa (Serie B) – DAZN.

18:00 Pescara-Juve Stabia (Serie B) – DAZN e DAZN1.

18:30 West Ham-Wolverhampton (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

19:30 Diretta Torino-Parma (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro Irrati. Sono 5 le sconfitte consecutive in campionato per il Torino, che ha assaporato la conquista dei 3 punti per l’ultima volta il 12 gennaio scorso nella sfida casalinga col Bologna. Parma alla ricerca della seconda vittoria esterna consecutiva, impresa riuscita già a cavallo del 2018/2019 con le vittorie del 26 dicembre a Firenze e del 19 gennaio successivo a Udine.

Diretta Torino Parma ⚽ con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

19:30 Getafe-Eibar (Liga) – DAZN.

20:30 Pordenone-Venezia (Serie B) – DAZN.

20:45 Bournemouth-Crystal Palace (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

21:45 Diretta Verona-Cagliari (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Arbitro Manganiello. E’ salita a 9 la striscia di partite senza sconfitte inanellate dal Verona in questa fase del torneo. L’ultimo ko casalingo, in particolare, è quello dell’1 dicembre scorso per mano della Roma, 1-3 il finale. Sono 10 invece le gare senza vittorie per il Cagliari, che in tale arco di tempo ha raccolto 4 pareggi e ben 6 sconfitte.

Diretta Verona Cagliari ⚽ con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

22:00 Atletico Madrid-Villarreal (Liga) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.