Siviglia-Barcellona Streaming Gratis Cellulare e TV, dove vederla: DAZN o Sky?

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Siviglia Barcellona streaming gratis e diretta tv (senza usare Rojadirecta). Va in scena questa sera alle ore 22, per la 30a giornata di Liga spagnola.

Il Barcellona (primo nella classifica di Liga spagnola con 64 punti davanti al Real Madrid con 62 punti dopo 29 partite giocate) ha vinto entrambe le frazioni di gioco in ciascuna delle ultime 2 partite. 9 delle ultime 10 sfide tra Sevilla (il Siviglia è 3° in classifica con 51 punti) e Barcellona hanno visto almeno tre gol messi a segno. Il Barcelona ha tenuto la porta inviolata nelle ultime 3 partite.

Dove vedere Siviglia Barcellona Streaming Gratis Link info Rojadirecta.

Il Siviglia ha vinto solo una delle ultime 5 partite contro il Barcellona.

Diretta Siviglia Barcellona ⚽ sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Siviglia Barcellona ⚽ in esclusiva in diretta streaming con DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Il costo del servizio DAZN è di 9,99 euro al mese (potete dare disdetta in qualunque momento): è gratis il primo mese. La partita non si può vedere su Rojadirecta perchè considerata illegale in Italia.