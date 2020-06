ROJADIRECTA Spezia-Empoli Tottenham-Manchester United Siviglia-Barcellona, dove vedere Partite Streaming Gratis Oggi Online.

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di venerdì 19 giugno 2020, dove spiccano Spezia-Empoli (Serie B), Tottenham-Manchester United (Premier League) e Siviglia-Barcellona (Liga).

17:30 Diretta Spezia-Empoli (Serie B) – DAZN.

29a giornata di Serie B: allo Stadio Alberto Picco si gioca Spezia-Empoli. I padroni di casa hanno 55 punti e occupano la 5a posizione in classifica, dietro al Pordenone con 45. I toscani sono noni con 40 punti. Dopo questa partita le due squadre giocheranno il 26 giugno in Chievo-Spezia e Empoli-Benevento.

Diretta Spezia Empoli ⚽ con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

19:00 Norwich-Southampton (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

19:30 Granada-Villarreal (Liga) – DAZN e DAZN1.

19:30 Maiorca-Leganes (Liga) – DAZN.

21:15 Diretta Tottenham-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

30a giornata di Premier League: Manchester United con 45 punti in classifica (quinta posizione) fa visita al Tottenham Hotspur, ottavo con 41 punti. Il Man Utd ha trovato il gol nella prima frazione di gioco in tutte le ultime 8 partite. In tutte le ultime 5 gare del Tottenham, è sempre stato realizzato almeno un gol nel corso della prima frazione di gioco. Sono stati segnati almeno 1 gol nel 90% dei primi tempi nelle partite del Man Utd in Premier League in questa stagione. In tutte le ultime 8 gare esterne del Man Utd, è sempre stato realizzato almeno un gol nel corso del primo tempo.

Diretta Tottenham Manchester United ⚽ con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

22:00 Diretta Siviglia-Barcellona (Liga) – DAZN.

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Il Barcellona (primo nella classifica di Liga spagnola con 64 punti davanti al Real Madrid con 62 punti dopo 29 partite giocate) ha vinto entrambe le frazioni di gioco in ciascuna delle ultime 2 partite. 9 delle ultime 10 sfide tra Sevilla (il Siviglia è 3° in classifica con 51 punti) e Barcellona hanno visto almeno tre gol messi a segno. Il Barcelona ha tenuto la porta inviolata nelle ultime 3 partite. Il Siviglia ha vinto solo una delle ultime 5 partite contro il Barcellona.

Diretta Siviglia Barcellona ⚽ con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

