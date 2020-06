JUVENTUS NAPOLI Streaming info ROJADIRECTA: Finale Coppa Italia TIM Cup 2020 Gratis Diretta su RAI TV

, , in

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Juventus Napoli Live Streaming Gratis Link (senza Rojadirecta) video internet. Alle ore 21:00 di mercoledì 17 giugno 2020, si gioca Juventus Napoli 💻 in diretta video streaming live sui canali digitali della Rai. Chi vincerà la finale di Coppa Italia TIM Cup 2019-2020?

La Juventus proverà a conquistare la 14esima Coppa Italia: ne ha vinte 4 di fila tra il 2015 e il 2018. Per la Juventus sarà la 19esima finale, record assoluto davanti alle 16 della Roma. Per il Napoli sarà la decima. Sono dieci le finali conquistate da Gianluigi Buffon con cinque vittorie, le stesse di Roberto Mancini. Dovesse battere il Napoli, arriverebbe a sei successi e avrebbe il record solitario davanti all’attuale tecnico della Nazionale.

Dove vedere Juventus Napoli streaming e tv.

Juventus Napoli sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno, canale 1 del digitale terrestre e in HD sul 501.

Juventus Napoli, le probabili formazioni.

Disponibile in diretta streaming su Rai Play, tra i servizi links on-demand per seguire le partite su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mário Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore Gennaro Gattuso. Squalificati: Ospina (1). Indisponibili: Manolas.

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, CR7 Cristiano Ronaldo, Dybala. Allenatore Maurizio Sarri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Higuain, Demiral.

Arbitro: Daniele Doveri.