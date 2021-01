JUVENTUS NAPOLI Streaming Video TarjeraRojaOnline Gratis TV: Supercoppa in Diretta Rai

Juventus-Napoli in diretta streaming senza TarjetaRojaOnline Gratis o Rojadirecta TV a partire dalle ore 21:00 di oggi mercoledì 20 gennaio 2021 sui canali digitali e internet. Juventus-Napoli si sfidano per il primo trofeo della stagione: la Supercoppa italiana. A Reggio Emilia Cristiano Ronaldo e compagni cercheranno di cancellare la brutta figura rimediata in campionato contro l’Inter. Gli umori sono opposti per il Napoli che viene dal 6-0 contro la Fiorentina.

Una buona notizia per la Juventus è arrivata nelle ore che precedono la partita: c’è il via libera per il ritorno in campo di Juan Cuadrado, che si è negativizzato al covid dopo che anche il secondo tampone ha dato esito negativo. Il colombiano è stato subito convocato per la Supercoppa e raggiungerà la squadra nel ritiro di Reggio Emilia: non è escluso che possa giocare dall’inizio. In quel caso Danilo giocherebbe a destra nella difesa a tre, con Cuadrado a destra e Chiesa a sinistra.

Juventus-Napoli Probabili Formazioni:



Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, McKennie, Bentancur, Arthur, Bernardeschi; Kulusevski, CR7 Cristiano Ronaldo.

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

Allenatore Pirlo.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme Bakayoko; Lozano, Zielinski, Lorenzo Insigne; Petagna. Allenatore Gattuso.

Juventus-Napoli Diretta TV, match visibile su DAZN al posto di Rojadirecta.



Juventus-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva dalla Rai. La Supercoppa Italiana Juventus-Napoli potrà essere seguita in chiaro su Rai 1.

Juventus-Napoli Streaming Live alternativo a TarjetaRojaOnline.



Juventus-Napoli sarà disponibile anche in diretta streaming con Rai Play (link www.raiplay.it) su pc, notebook e su smartphone e tablet.