ROJADIRECTA Benevento-Torino (Serie A) Entella-Pisa (Serie B) TarjetaRojaOnline: Orario Partite Gratis Oggi Stasera in Diretta TV

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline) di oggi venerdì 22 gennaio 2021, dove spiccano Benevento-Torino anticipo della 19a giornata di Serie A, l’ultima del girone di andata.

13:00 Ascoli-Sampdoria (Campionato Primavera) – Sportitalia

15:00 Empoli-Bologna (Campionato Primavera) – Sportitalia

20:30 Borussia M-Borussia Dortmund (Bundesliga) – Sky Sport Uno.

20:45 Streaming Benevento-Torino (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

L’ultima giornata del girone di andata di Serie A si apre con l’anticipo del venerdì allo stadio Ciro Vigorito tra il Benevento di Pippo Inzaghi e il Torino di Davide Nicola, da poco chiamato sulla panchina da Cairo in sostituzione dell’esonerato Giampaolo.

Diretta Benevento Torino sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

20:45 Stoke City-Watford (Championship) – Dazn

20:45 Chorley-Wolverhampton (Fa Cup) – Dazn.

21:00 Streaming Entella-Pisa (Serie B) – Dazn e Rai Sport.

Diretta Entella Pisa sarà trasmessa in diretta da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

21:00 PSG-Montpellier (Ligue 1) – Dazn

21:00 Levante-Valladolid (Liga) – Dazn

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono.

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, cheè considerata illegale in Italia. I siti online comeche non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo (link > skygo.sky.it) e relativa app, gratis per i soli abbonati. L’alternativa è rappresentata da Now TV (link > www.nowtv.com), piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo l’acquisto di uno dei pacchetti disponibili nell’offerta.

I programmi di DAZN (link > www.dazn.com) sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito all’interno del territorio italiano su RaiPlay (link > www.raiplay.it) e relativa app.

I programmi di Sportitalia sono visibili in streaming gratuito su www.sportitalia.com. I programmi di Eurosport sono visibili in streaming solo per gli abbonati al servizio Eurosport Player (link > it.eurosportplayer.com). I programmi di Eleven Sports sono visibili in streaming previa registrazione sul sito Eleven Sports (link > elevensports.it). I programmi di UEFA TV sono visibili in streaming sul canale Youtube della UEFA e sul sito ufficiale Uefa.com.