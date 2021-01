BENEVENTO TORINO Streaming Web info TarjetaRojaOnline Gratis Rojadirecta, dove vedere Diretta TV: Sky Online o DAZN?

, , in

Benevento-Torino in diretta streaming senza TarjetaRojaOnline Gratis e Rojadirecta TV Online a partire dalle ore 20:45 di oggi venerdì 22 gennaio 2021 su Sky. Partita valida come primo anticipo della 19a giornata di Serie A, ultima del girone di andata. La squadra di Filippo Inzaghi affronta quella del neo tecnico Davide Nicola, da poco chiamato sulla panchina da Cairo in sostituzione dell’esonerato Giampaolo.

Benevento-Torino Probabili Formazioni.



BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Ionita, Dabo; Tello, Caprari; Lapadula. Allenatore Filippo Inzaghi. Squalificati: Sau. Indisponibili: Volta, Letizia, Moncini, Schiattarella.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi; Verdi, Belotti. Allenatore Nicola. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Nkoulou, Vojvoda.

Benevento-Torino Diretta TV, match visibile su Sky al posto di Rojadirecta



Benevento-Torino sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky.

Benevento-Torino Streaming Live alternativo a Rojadirecta.



Il match sarà visibile su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite).

Benevento-Torino sarà disponibile anche in diretta streaming con Sky Go (link skygo.sky.it) su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Iago Falque e Kamil Glik hanno un lungo passato al Torino: l’attaccante in granata ha disputato 102 partite realizzando 30 reti, il difensore polacco ha segnato 10 gol in 131 presenze di Serie A con il Torino.

Iago Falque è l’unico giocatore ad essere andato a segno in entrambe le sfide tra Benevento e Torino in Serie A: rete decisiva nei minuti di recupero nel primo match del settembre 2017 e primo gol nel 3-0 del gennaio 2018.