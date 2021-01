ROJADIRECTA Udinese-Inter, Milan-Atalanta, Roma-Spezia, Fiorentina-Crotone TarjetaRojaOnline: Orario Canale TV Partite Streaming Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza TarjetaRojaOnline o Rojadirecta) di oggi sabato 23 gennaio 2021, dove spiccano Udinese-Inter, Milan-Atalanta, Roma-Spezia e Fiorentina-Crotone, per la 19a giornata di Serie A.

11:00 Lazio-Milan (Campionato Primavera) – Sportitalia

12:30 Roma-Sassuolo (Serie A Femminile) – Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

13:00 Inter-Torino (Campionato Primavera) – Sportitalia

14:00 Ascoli-Chievo (Serie B) – Dazn

14:00 Cosenza-Pordenone (Serie B) – Dazn

14:00 Frosinone-Reggina (Serie B) – Dazn

14:00 Reggiana-Vicenza (Serie B) – Dazn e Dazn1

14:00 Venezia-Cittadella (Serie B) – Dazn

14:00 Huesca-Villarreal (Liga) – Dazn.

15:00 Streaming Roma-Spezia (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Roma-Spezia, sfida valida per la 19a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma sabato 23 gennaio con fischio d’inizio alle ore 15. La squadra di Fonseca affronta quella di Italiano.

Diretta Roma Spezia sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Arezzo-Feralpisalò (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

15:00 Monopoli-Juve Stabia (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

15:00 Novara-Pro Vercelli (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

15:00 Juventus-Sassuolo (Campionato Primavera) – Sportitalia

15:30 Leverkusen-Wolfsburg (Bundesliga) – Sky Sport Football

16:00 Salernitana-Pescara (Serie B) – Dazn

16:15 Siviglia-Cadice (Liga) – Dazn e Dazn1

17:00 Lens-Nizza (Ligue 1) – Dazn

17:30 Livorno-Albinoleffe (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Catanzaro-Potenza (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 256 Satellite)

17:30 Imolese-Padova (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 255 Satellite)

18:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:00 Streaming Milan-Atalanta (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Milan-Atalanta, sfida valida per la 19a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio San Siro di Milano sabato 23 gennaio con fischio d’inizio alle ore 18. La squadra di Pioli prima in classifica affronta quella di Gasperini.

Diretta Milan Atalanta sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

18:00 Streaming Udinese-Inter (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre).

Udinese-Inter, sfida valida per la 19a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà alla Dacia Arena di Udine sabato 23 gennaio con fischio d’inizio alle ore 18. La squadra di Gotti affronta quella di Antonio Conte.

Diretta Udinese Inter sui canali digitali di Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

18:30 Cheltenham-Manchester City (Fa Cup) – Dazn

18:30 Hertha-Werder (Bundesliga) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

18:30 Real Sociedad-Betis (Liga) – Dazn

18:30 Guingamp-Psg (Ligue 1) – Dazn

18:30 St Johnstone-Hibernian (Scottish

20:45 Streaming Fiorentina-Crotone (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Premier League) – Sky Sport Arena.

Fiorentina-Crotone, sfida valida per la 19a giornata di Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Franchi di Firenze sabato 23 gennaio con fischio d’inizio alle ore 20.45. La squadra di Prandelli affronta quella di Stroppa.

Diretta Fiorentina Crotone sarà trasmessa in diretta da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

21:00 Alaves-Real Madrid (Liga) – Dazn

21:00 Monaco-Marsiglia (Ligue 1) – Dazn

21:00 Aston Villa-Newcastle (Premier League) – Sky Sport Football

21:00 Lanus-Defensa Y Justicia (Copa Sudamericana) – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo (link > skygo.sky.it) e relativa app, gratis per i soli abbonati. L’alternativa è rappresentata da Now TV (link > www.nowtv.com), piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo l’acquisto di uno dei pacchetti disponibili nell’offerta.

I programmi di DAZN (link > www.dazn.com) sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito all’interno del territorio italiano su RaiPlay (link > www.raiplay.it) e relativa app.

I programmi di Sportitalia sono visibili in streaming gratuito su www.sportitalia.com. I programmi di Eurosport sono visibili in streaming solo per gli abbonati al servizio Eurosport Player (link > it.eurosportplayer.com). I programmi di Eleven Sports sono visibili in streaming previa registrazione sul sito Eleven Sports (link > elevensports.it). I programmi di UEFA TV sono visibili in streaming sul canale Youtube della UEFA e sul sito ufficiale Uefa.com.