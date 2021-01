ROMA SPEZIA Streaming info TarjetaRojaOnline Gratis ROJADIRECTA Diretta TV: Sky Online o DAZN?

, , in

Partita valida per la 19a giornata di Serie A, ultima del girone di andata. Momento nero per la Roma di Paulo Fonseca, che nel giro di cinque giorni ha perso male il Derby contro la Lazio e poi ha abbandonato la Coppa Italia al termine di una partita più che negativa contro lo Spezia che oggi riaffronta in campionato.

Roma-Spezia Probabili Formazioni.



ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Smalling; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Perez; Mayoral. All. Fonseca.

Squalificati: Mancini.

Indisponibili: Calafiori, Diawara, Mirante, Zaniolo, Dzeko, Pedro, Mkhitaryan.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Erlic, Terzi, Chabot, Marchizza; Maggiore, Agoumé, Pobega; Gyasi, Galabinov, Saponara. All. Italiano.

Roma-Spezia Diretta TV



Squalificati: Vignali.Indisponibili: Capradossi, Ferrer, Mattiello, Nzola.

Roma-Spezia sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky. Il match sarà visibile su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite).

Roma-Spezia Streaming Live



Roma-Spezia sarà disponibile anche in diretta streaming con Sky Go (link skygo.sky.it) su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Con M’Bala Nzola in campo lo Spezia ha segnato 19 reti in 13 partite di Serie A (1.5 di media a match), senza l’attaccante francese di origini angolane solo quattro reti in cinque incontri (0.8 di media).

Borja Mayoral ha realizzato tre gol nelle ultime due presenze da titolare in Serie A (sono tre in tutto le sue gare dal 1’ in questo campionato), due dei quali proprio a una neopromossa (il Crotone).