FIORENTINA-ROMA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla Online Serie A: RojaMe Video Sky o Dazn?

Dove vedere Diretta Fiorentina-Roma Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi lunedì 9 maggio 2022, la Fiorentina ospita la Roma all’Artemio Franchi di Firenze nel monday night della 36a giornata di Serie A. Nella gara di andata, alla prima giornata, i giallorossi si sono imposti per 3-1 con doppietta di Veretout. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Fiorentina-Roma streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Fiorentina-Roma Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



La squadra di Italiano viene da 3 ko consecutivi, che ne hanno minato le certezze. Una striscia di risultati che, sommata all’infortunio di Castrovilli, hanno fatto scivolare la viola all’ottavo posto. La Roma però dista solo tre punti in classifica e un successo potrebbe rilanciare le ambizioni europee. La squadra di Mourinho si presenta in Toscana esaltata dalla conquista della finale di Conference League e con la possibilità di difendere il quinto posto estromettendo una delle concorrenti dirette.

Fiorentina (4-3-3): P Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Torreira, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara. A disposizione in panchina: Dragowski, Rosati, Terzic, Nastasic, M Quarta, Bonaventura, Maleh, Callejon, Ikoné, Piatek, Munteanu, Kokorin. Allenatore: Italiano.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Viña; Lo Pellegrini; Felix, Abraham. A disposizione in panchina: Fuzato, Spinazzola, Ibañez, Maitland-Niles, Oliveira, Zalewski, Diawara, Bove, El Sharaawy, Carles Perez, Zaniolo, Shomurodov. Allenatore: José Mourinho.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Guardalinee: Vecchi e Rocca. Quarto ufficiale: Sacchi. VAR: Banti. Assistente VARr: Santoro.

La Roma ha vinto tutte le ultime cinque sfide di Serie A contro la Fiorentina e potrebbe diventare la prima squadra a battere la Viola in sei incontri consecutivi nella competizione dal Milan (sette tra il 2008 e il 2011).

Fiorentina-Roma in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Pierluigi Pardo sarà il telecronista DAZN per il match tra Verona e Milan, con Massimo Gobbi seconda voce al commento tecnico.

La Roma è la squadra contro cui la Fiorentina ha pareggiato più partite di Serie A (60). Dall’altra parte i giallorossi hanno vinto ben 57 gare di massimo campionato contro la Viola, solo contro il Torino (66) ne contano di più.

Fiorentina-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Roma ha perso solo una delle ultime nove trasferte al Franchi contro la Fiorentina in Serie A (1-0 il 18 settembre 2016, firmato Milan Badelj), completano sei successi giallorossi e due pareggi.

La sfida tra Fiorentina-Roma non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV Club.

La Fiorentina arriva da tre sconfitte consecutive in campionato e non ne perde quattro di fila nella competizione dal dicembre 2019, quando era guidata da Vincenzo Montella.

