MILAN ATALANTA Streaming info TarjetaRojaOnline Gratis ROJADIRECTA Diretta TV: Sky Online o DAZN?

Milan-Atalanta in diretta streaming senza TarjetaRojaOnline Gratis e Rojadirecta TV Online a partire dalle ore 18:00 di oggi sabato 23 gennaio 2021 su Sky. Partita valida per la 19a giornata di Serie A, ultima del girone di andata. Milan-Atalanta rappresenta parecchio per i rossoneri anche per quanto è accaduto al Gewiss Stadium nello scorso campionato: brucia ancora il roboante 5-0 rifilato dagli uomini di Gasperini a quelli di Pioli, anche se è proprio da quella partita che i rossoneri hanno trovato la forza di rialzarsi, dando vita a una striscia di risultati positivi che prima li ha portati in Europa e poi al primo posto.

Milan-Atalanta Probabili Formazioni.



MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

Squalificati: Romagnoli, Saelemaekers.

Indisponibili: Bennacer, Calhanoglu, Gabbia.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata. All. Gasperini.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Pasalic.

Milan-Atalanta Diretta TV, match visibile su Sky al posto di Rojadirecta



Milan-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky. Il match sarà visibile su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite).

Milan-Atalanta Streaming Live alternativo a Rojadirecta.



Milan-Atalanta sarà disponibile anche in diretta streaming con Sky Go (link skygo.sky.it) su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Josip Ilicic ha partecipato a sei gol nelle ultime cinque sfide contro il Milan in Serie A (tre reti e tre assist): per lui in carriera cinque reti in totale ai rossoneri nel massimo campionato, due delle quali al Meazza (dicembre 2017 e ottobre 2014).

Zlatan Ibrahimovic (498) è a due sole reti dal raggiungere quota 500 gol in carriera con i club, considerando tutte le competizioni: la squadra con cui ha segnato più gol è il PSG (156), segue a quota 80 proprio il Milan.