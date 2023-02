Milan-Atalanta Streaming Gratis, dove Vedere Diretta e Video TV: SKY o DAZN?

Dove vedere Diretta Milan-Atalanta Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 26 febbraio 2023, per la 24a giornata di Serie A, il Milan di Pioli (44 punti) riceve la visita dell’Atalanta di Gasperini (41 punti). Chi vincerà oggi allo stadio di San Siro? Di seguito le informazioni per vedere Milan-Atalanta streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Milan-Atalanta Streaming, presentazione match e probabili formazioni

Entrambe le formazioni stanno lottando per un posto in Champions League il prossimo anno anche se i rossoneri sono attualmente impegnati nella competizione visto che deve giocare la partita di ritorno degli ottavi di finali in casa del Tottenham. L’Inter ha perso a Bologna (1-0) rimanendo ferma a 47 punti, in seconda posizione, ormai a 18 punti dal Napoli che ormai è virtualmente Campionde d’Italia visto che sta facendo un campionato in solitaria.



Nell’ultimo scontro diretto casalingo contro l’Atalanta, il “Diavolo” ha vinto con il risultato di 2-0. Questa sera l’allenatore Stefano Pioli potrebbe diventare il primo allenatore del Milan dopo Fabio Capello nel 1993/94 a vincere due partite casalinghe consecutive di campionato contro la squadra bergamasca. Dovrà sfatare una statistica negativa per ottenere questo record: ha guadagnato un solo punto nelle ultime 4 partite contro le squadre nelle prime 6 posizioni prima di questo turno. Quindi non sarà facile riuscire ad ottenere l’impresa.

Milan (3-4-1-2): Maignan; Kalulu, Tomori, Thiaw; Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz; Giroud, Leao. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Tatarusanu, Kjaer, Ballo-Touré, Vranckx, Pobega, Bakayoko, Saelemaekers, Adli, De Ketelaere, Rebic, Origi, Ibrahimovic.

Atalanta (3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Boga, Hojlund, Lookman. Allenatore Gasperini.

A disposizione in panchina: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Okoli, Soppy, Ruggeri, Ederson, Muriel, Vorlicky, Muhameti, Chiwisa.

Arbitro: Mariani. Guardalinee: De Meo-Vecchi. 4° Uomo: Sozza. VAR: Guida. Assistente VAR: Abbattista.

Nelle ultime quattro partite giocate con la difesa a tre, il Milan sta viaggiando a una media di Expected Goals contro di 0.7 in quattro gare (tutte le competizioni) contro la media di 1.2 delle 28 partite precedenti in questa stagione; la media gol subiti è invece di 0.3 negli ultimi quattro incontri a raffronto degli 1.4 a match prima del nuovo assetto difensivo.

Solo Cremonese (sette) ed Empoli (sei) hanno subito più gol su sviluppo di calcio d’angolo di Atalanta e Milan (cinque ciascuna) in questo campionato; e solo Torino (0), Monza e Sampdoria (uno ciascuna) hanno segnato meno gol da questa situazione di gioco di nerazzurri e rossoneri (entrambe due).

Nel mese di febbraio, Malick Thiaw è uno dei due difensori, al pari di Kim Min-Jae del Napoli, che somma più duelli aerei vinti (11) e respinte difensive di testa (10) in Serie A (sia il tedesco del Milan che il sudcoreano sono a quota 21).

Rafael Leão (a segno nell’ultimo match di Serie A al Meazza contro l’Atalanta) non ha partecipato a nessun gol del Milan nelle ultime sette presenze in tutte le competizioni: è da marzo 2021 che non arriva ad almeno otto gare di fila in rossonero senza entrare in alcun gol (nove consecutive in quel caso).