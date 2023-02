BOLOGNA-INTER Streaming Gratis TV con Cellulare Tablet PC, formazioni, dove vederla: DAZN o SKY?

Dove vedere Diretta Bologna-Inter Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 12:30 italiane di oggi domenica 26 febbraio 2023, il Bologna di Thiago Motta riceve la visita dell’Inter di Simone Inzaghi allo stadio Dall’Ara nel lunch match valido per la 24a giornata di Serie A. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Bologna-Inter streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Bologna-Inter Streaming, prestanzione match e probabili formazioni

Il Bologna, attualmente all’8º posto con 32 punti (come la Juventus), 30 gol segnati e 33 gol subiti, è a 9 punti dall’Atalanta al 6º posto nella corsa per le qualificazioni alla Conference League, con 15 partite ancora da giocare. La squadra ha vinto l’ultima sua gara di Serie A per 2-1 in trasferta ai danni della Sampdoria. L’Inter, invece, ha vinto per 3-1 in casa contro l’Udinese nell’ultima giornata, raggiungendo così 4 partite di fila senza sconfitte (3 vittorie e 1 pareggio). La squadra di Inzaghi è quindi salita al 2º posto con 47 punti, 15 alla fine, dietro al Napoli a +15 e davanti alla Lazio in 5ª posizione a +5 nella lotta per le qualificazioni alla Champions League.

Bologna (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Schouten; Orsolini, Ferguson, Dominguez, Soriano; Barrow. Allenatore Motta. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Arnautovic, Bonifazi, Zirkzee.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Correa.

Arbitro: Daniele Orsato della sezione di Schio.

Lautaro Martínez dell’Inter è il giocatore più prolifico della stagione 2022/2023 con 13 reti, 4 delle quali sullo 0-0, che lo hanno portato al secondo posto nella classifica cannonieri. Marko Arnautovic e Riccardo Orsolini hanno anche catturato l’attenzione con le loro prestazioni per il Bologna, con Arnautovic che ha segnato 8 gol, 5 dei quali sullo 0-0, e Orsolini che ha segnato 6, 2 sullo 0-0.

Bologna-Inter in TV: quale Canale?

Bologna-Inter in tv con Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite), Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite), DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Su DAZN, Empoli-Inter sarà commentata da Ricky Buscaglia con l’analisi tecnica di Andrea Stramaccioni, mentre Sky trasmetterà con Andrea Marinozzi e Lorenzo Minotti.

Bologna-Inter Streaming Gratis in Italiano



Abbonandosi con Sky Go e DAZN (www.dazn.it), gli appassionati di calcio potranno seguire Bologna-Inter in streaming su vari dispositivi, come iPhone, iPad, Android, Samsung Apps, smart tv, tablet, smartphone e pc. Per gli aggiornamenti in tempo reale, si possono consultare le dirette live scritte presenti sui siti di Corriere dello Sport e TuttoSport.

Bologna-Inter Streaming alternativa Roja Live?

La sfida tra Bologna e Inter non potrà essere vista su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja Live Club, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV, in quanto la visione attraverso essi è illegale secondo la legge italiana.