BOLOGNA INTER Streaming TV, dove vederla Online Gratis: Sky Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Bologna-Inter Streaming. Match valido per la 28a giornata di Serie A e che si gioca oggi sabato 9 marzo. Si giocherà allo stadio Dall’Ara di Bologna alle ore 18:00 italine, prima di Genoa-Monza delle 20:45. Di fronte la squadra di Thiago Motta e quella di Simone Inzaghi. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere Bologna-Inter streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Riccardo Orsolini del Bologna si diverte ad affrontare l’Inter, con l’attaccante che ha segnato l’unico gol durante la vittoria per 1-0 nello scontro diretto qui disputato la scorsa stagione, così come il primo gol nello scontro diretto inverso. Lautaro Martínez ha segnato tre gol in carriera sempre contro il Bologna, arrivati tutti nel primo tempo, incluso il secondo gol dell’Inter nello scontro diretto inverso.

Bologna-Inter Streaming, presentazione match



Mentre la lotta per il titolo della Serie A sembra essere univoca, ora tocca al Bologna cercare di cambiare le cose, essendo una delle sole due squadre a aver sconfitto l’Inter in questa stagione. La vittoria dei padroni di casa è arrivata ai calci di rigore in Coppa Italia, dopo aver pareggiato 2-2 nella partita di andata nonostante fosse stato in svantaggio di due gol. Con sei vittorie consecutive in campionato, il Bologna potrebbe creare più problemi alla capolista mentre cerca di consolidare la propria posizione tra le prime quattro.

Inoltre, il Bologna ha uno dei record casalinghi migliori della stagione, avendo ottenuto l’83% dei punti disponibili nelle 14 partite giocate in massima serie allo Stadio Renato Dall’Ara. Con 11 vittorie nelle ultime 12 partite ufficiali giocate lì, c’è una nuova speranza che la squadra di Thiago Motta possa entrare nella lotta per lo scudetto.

La vittoria per 2-1 dell’Inter contro il Genoa è stata la loro dodicesima vittoria consecutiva, portando i Nerazzurri a un vantaggio di 15 punti in testa alla classifica. L’allenatore Simone Inzaghi ha ottenuto la sua 179esima vittoria in Serie A, il numero più alto per un allenatore nelle prime 300 partite in carica. Con l’imminente ritorno della Champions League, l’Inter potrebbe concentrarsi sui progressi europei grazie al loro vantaggio considerevole in campionato.

Evitare una possibile sconfitta è un forte incentivo per l’Inter, che negli ultimi due incontri in trasferta in Serie A ha subito sconfitte. Inoltre, vogliono vendicare la delusione subita in Coppa Italia. La squadra ospite non perde tre match consecutivi in trasferta in Serie A dal novembre 1999 e finora in questa stagione non ha perso alcun incontro in trasferta (14 vittorie, 4 pareggi), comprese le partite in campo neutro.

Probabili formazioni Bologna-Inter



Thiago Motta farà giocare Saelemaekers dall’inizio al posto di Orsolini, confermando Fabbian e dando la precedenza a Kristiansen su Lucumì. Nell’Inter, Acerbi, Thuram e Calhanoglu torneranno titolari, con Bisseck che supera Pavard in difesa e Darmian e Carlos Augusto sulle fasce. Lautaro riposerà in attacco, dando spazio a Sanchez.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski, Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Ndoye, Fabbian, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore Thiago Motta.

A disposizione in panchina: Bagnolini, Ravaglia, Corazza, De Silvestri, Ilic, Lucumi, Lykogianis, Aebischer, El Azzouzi, Moro, Urbanski, Castro, Odgaard, orsolini. Indisponibili: Karlsson, Souamoro. Squalificati: nessuno. Diffidati; Calafiori, Saelelmaekers, Thiago Motta.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, Acerbi, Bisseck; Carlos Augusto, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Darmian; Sanchez, Thuram. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Pavard, Dumfries, Dimarco, Buchanan, Asllani, Frattesi, Klaassen, Arnautovic, Martinez. Indisponibili: Cuadrado, Sensi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Martinez, Mkhitaryan.

Arbitro: Pairetto di Nicolino. Guardalinee: Carbone-Giallatini. Quarto Uomo: Rapuano. Var: Mazzoleni. Assistente Sala Var: Mariani.

L’Inter ha ottenuto 72 punti finora in questa stagione di Serie A, e se batterà il Bologna, arriverà a 75 punti dopo 28 partite. Solo una volta nella storia del campionato italiano una squadra ha superato questa cifra dopo altrettante partite, e è stata sempre l’Inter nel 2006/07 con Mancini allenatore. Inoltre, i nerazzurri potrebbero vincere almeno 10 partite di fila, un traguardo raggiunto solo due volte in passato nella loro storia in Serie A.

Bologna-Inter Streaming e TV



Il match Bologna-Inter sarà trasmesso in streaming tv sia su DAZN, con la possibilità di seguirlo in streaming online (gratis per gli abbonati) anche attraverso l’app di DAZN la quale è scaricabile anche su device portatili con sistemi operativi iOS e Android; da browser basterà accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali fornite in fase di registrazione dell’account. Telecronaca affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Andrea Stramaccioni.