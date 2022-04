BOLOGNA-INTER Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla Online Serie A: PIRLOTVSky o Dazn?

Dove vedere Diretta Bologna-Inter Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:15 italiane di oggi mercoledì 27 aprile 2022, il Bologna di Mihajlovic (in panchina Tanjga) riceve al Dall’Ara l’Inter di Simone Inzaghi come recupero della 20a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Bologna-Inter streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Bologna-Inter Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



L’Inter arriva dalla prestigiosa vittoria per 3-1 sulla Roma di Mourinho ha consolidato le certezze di una squadra che, a partire dal blitz dell’Allianz Stadium dello scorso 3 aprile, ha ritrovato quella fluidità di manovra ammirata con costanza fino ai primi di febbraio. Inoltre l’Inter arriva qui dopo avere vinto 5 partite consecutive, cercando di restare a caccia di un ‘double’ di trofei stagionali (avendo vinto la Supercoppa Italiana a gennaio) e restare imbattuta in 11 trasferte di Serie A (6 vittorie, 5 pareggi). I ‘Nerazzurri’ non possono però ancora permettersi di mollare nulla, dato che i rivali cittadini del Milan restano due punti più in alto, sebbene abbiano giocato una partita in più.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Hickey; Arnautovic, Sansone. Allenatore: Mihajlovic (in panchina Tanjga). A disposizione in panchina: Bardi, Binks, Bonifazi, Mbaye, Kasius, Viola, Aebischer, Svanberg, Orsolini, Vignato, Falcinelli, Barrow.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Dimarco, Carboni, Gagliardini, Vecino, Sangalli, Correa, Sanchez.

Arbitro: Doveri di Roma 1. Guardalinee: Imperiale e Cecconi. 4° Uomo: Marchetti. VAR: Fabbri. Assistente VAR: Paganessi.

Festival del goal all’andata: 6-1 in favore dei nerazzurri, in rete con cinque marcatori diversi prima del punto della consolazione siglato da Theate nel finale.

Bologna-Inter Diretta al posto di Rojadirecta TV



Bologna-Inter in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. In TV anche su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Grazie alla rete realizzata contro l’Udinese, Aaron Hickey è diventato il secondo difensore più giovane nella storia della Serie A capace di realizzare cinque reti nel corso di un singolo campionato (19 anni e 318 giorni contro i friulani, meglio solo Battista Rota nel 1950/51, con l’Atalanta – 18 anni e 334 giorni).

Bologna-Inter Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Bologna-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Streaming gratis online per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Aaron Hickey ha segnato il gol di apertura nell’ultima partita del Bologna in SA, ma ha anche ricevuto un cartellino nei suoi due scontri diretti precedenti. A portarlo sul taccuino dell’arbitro potrebbe essere Edin Džeko, che ha segnato una doppietta dopo l’ora di gioco nello scontro diretto inverso. Quella doppietta lo ha visto segnare l’ultimo gol dell’Inter in quello scontro diretto – un’impresa che ha ottenuto nelle ultime quattro partite di SA in cui lui è riuscito a segnare.

Bologna-Inter Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Bologna-Inter non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Navigazione articoli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.