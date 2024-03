JUVENTUS ATALANTA Streaming TV, dove vederla Gratis Online: Video DAZN O sky lIVE?

Dove vedere Diretta Juventus-Atalanta Streaming. Match valido per la 28a giornata di Serie A che si gioca oggi domenica 10 marzo all’Allianz Stadium di Torino alle ore 18:00 italine, dopo Milan-Empoli delle 15 e prima di Fiorentina-Roma delle 20:45. Di fronte la squadra di Massimiliano Allegri e quella di Gian Piero Gasperini: sono i due allenatori che hanno pareggiato più confronti nelle loro sfide in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/1995): nove su 22 incroci (completano otto vittorie per l’attuale tecnico della Juventus, cinque per l’allenatore della Dea). Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere Juventus-Atalanta streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

L’Atalanta ha evitato la sconfitta nelle ultime cinque trasferte contro la Juventus in Serie A, dopo una serie di otto sconfitte consecutive.

Juventus-Atalanta Streaming, presentazione match



La Juventus ha perso 2-1 contro il Napoli dopo aver schierato una formazione giovane, con un ritardo di 15 punti sull’Inter in testa alla classifica. La squadra ha vinto solo una delle ultime sei partite di Serie A. L’Atalanta, che ha perso contro il Bologna, è a cinque punti dalla zona Champions. Il team ha pareggiato contro lo Sporting Lisbona in Europa League. L’Atalanta ha avuto problemi nelle trasferte e ha bisogno di migliorare la precisione in attacco. La Juventus ha ottenuto pochi risultati positivi nelle ultime sei partite di campionato, subendo numerose sconfitte, e non ha mantenuto la propria porta inviolata da diversi mesi.

Juventus-Atalanta Streaming e TV



Il match Juventus-Atalanta sarà trasmesso in streaming tv sia su DAZN, con la possibilità di seguirlo in streaming online (gratis per gli abbonati) anche attraverso l’app di DAZN la quale è scaricabile anche su device portatili con sistemi operativi iOS e Android; da browser basterà accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali fornite in fase di registrazione dell’account. Telecronaca affidata a Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Con il capocannoniere Dušan Vlahović non disponibile in seguito alla squalifica per somma di ammonizioni, la Juventus potrebbe guardare a Federico Chiesa nel finale di partita, dato che ha segnato dopo il 75° minuto di gioco quattro dei suoi ultimi sei gol. D’altra parte, gli ultimi tre gol di Gianluca Scamacca con l’Atalanta sono arrivati nei primi tempi, incluso il suo gol a metà settimana in Portogallo.

Probabili formazioni Juventus-Atalanta



La Juventus giocherà senza Vlahovic, squalificato, e avrà Milik al fianco di Chiesa in attacco. In campo anche McKennie e Locatelli a centrocampo, con Cambiaso a destra e Iling a sinistra sulle fasce. In difesa Danilo rientra dal primo minuto insieme a Gatti e Bremer, con Szczesny in porta. Gasperini punterà su Scamacca e Miranchuk in attacco, De Roon e Ederson a centrocampo, Ruggeri e Zappacosta sulle fasce e Scalvini, Kolasinac e Djimsiti in difesa, con Carnesecchi in porta.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Iling-Junior; Milik, Chiesa. Allenatore Massimiliano Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Djalò, Weah, Kostic, Nicolussi Caviglia, Nonge, Yildiz, Kean. Indisponibili: Alcaraz, De Sciglio, Rabiot. Squalificati: Fagioli, Vlahovic. Diffidati: nessuno.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Hateboer; De Ketelaere, Koopmeiners, Scamacca. Allenatore Gian Piero Gasperini.

A disposizione in panchina: Musso, Vismara, Toloi, Hien, Palomino, Ruggeri, Bakker, Adopo, de Roon, Miranchuk, Touré, Lookman. Indisponibili: Rossi. Squalificati: Holm. Diffidati: de Roon, Lookman, Zappacosta.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Guardalinee: Bercigli-Scatrigli. Quarto Uomo: Ghersini. Var: Doveri. Assistente Sala VAR: Marini.