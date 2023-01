JUVENTUS-ATALANTA Streaming Gratis LIVE ROJADIRECTA TV, dove vedere Online: DAZN o SKY GO?

Dove vedere Diretta Juventus-Atalanta Streaming senza Rojadirecta: quando e dove si gioca. Partita valida per la 19a giornata di Serie A 2022/23 (ultimo turno del girone di andata) che si gioca oggi domenica 22 gennaio 2023 allo Stadium di Torino con calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito dove e come.

La Juventus (22 punti, inclusi i -15 della penalizzazione) non ha ancora mai perso in campionato all’Allianz Stadium con sette successi e solo due pareggi, l’ultimo dei quali arrivato addirittura l’11 settembre contro la Salernitana. Nell’ultimo precedente a Torino però ad avere la meglio è stata l’Atalanta grazie al goal realizzato da Duvan Zapata. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Juventus-Atalanta gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Juventus-Atalanta Streaming, presentazione match e probabili formazioni



La risicata vittoria per 2-1 giovedì scorso in Coppa Italia non è riuscita a lenire il dolore della pesante sconfitta di venerdì scorso per 5-1 contro il Napoli capolista della Serie A che ha visto la prima volta da maggio 1993 che la Juventus ha subìto cinque gol in una partita nella massima serie!

Eppure la notizia bomba di 15 punti di penalizzazione ha ulteriormente reso problematico il cammino della ‘Vecchia Signora’, togliendo lucentezza all’affermazione dell’allenatore Massimiliano Allegri secondo cui “non c’è bisogno di deprimersi”. Ironia della sorte, la Juventus resta la squadra con la migliore difesa in questa stagione di Serie A (12 gol subiti), ma quei punti di penalizzazione l’hanno decisamente allontanata dalla corsa per i posti europei.

Juventus (3-4-2-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. Allenatore Massimiliano Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bonucci, Kaio Jorge.

Atalanta (3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, Højlund, Boga. Allenatore Gasperini. Squalificati: Koopmeiners. Indisponibili: Zappacosta.

L’ultima partita di Serie A dell’Atalanta ha visto la squadra trionfare 8-2 contro la Salernitana in casa, così da portare la striscia di imbattibilità a 3 gare (V2 N1 P0). Si trova quindi al 6° posto con 34 punti.

Juventus-Atalanta in TV al posto di Rojadirecta Canale



Juventus-Atalanta in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Juventus-Atalanta anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky.

L’ultimo incontro di Serie A tra le due squadre è terminato con un pareggio 1-1, nell’ultima stagione. Ruslan Malinovskyi ha segnato l’unico gol per l’Atalanta al minuto 76. Danilo ha segnato la sola rete per la Juventus al minuto 92.

Juventus-Atalanta Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Juventus-Atalanta streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik hanno catturato l’attenzione con le loro prestazioni per la Juventus in questa stagione. Vlahovic è il giocatore della squadra con più gol (6), con 3 di queste reti che sono state sullo 0-0. Quasi allo stesso livello Milik, che ha realizzato 5 gol, inclusi 2 sullo 0-0.

Sul sito del Corriere dello Sport e di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Juventus-Atalanta Streaming alternativa Roja Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Juventus-Atalanta Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

La Juventus non ha ancora perso in gare interne in Serie A in questa stagione, con 7 vittorie e 2 pareggi in 9 partite di fronte ai propri fan. La Juventus cercherà di estendere una striscia di 12 gare casalinghe senza sconfitte (V8 N4 P0) iniziata nell’aprile 2022 contro il Bologna. In questo campionato, fuori casa, l’Atalanta ha ottenuto 6 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.