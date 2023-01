SALERNITANA-NAPOLI ROJADIRECTA Streaming Gratis TV, dove vederla con Tablet Cellulare PC: Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta Salernitana-Napoli Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:00 di oggi sabato 21 gennaio 2023, il Napoli di Spalletti visita la Salernitana del “ritrovato” Nicola in casa, stadio Arechi di Salerno, per il sentitissimo Derby della Campania, per la 19a giornata di Serie A.

La Salernitana è senza vittorie da 6 partite di Serie A e sabato contro il Napoli cercherà di porre fine a questo brutto momento di forma. Il Napoli ha ottenuto un successo per 5-1 contro la Juventus in casa nell’ultima partita di Serie A. Si trova quindi in testa alla classifica con 47 punti, 9 in più del Milan in 18 partite. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Salernitana-Napoli streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Salernitana-Napoli Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



La Salernitana si trova in 16ª posizione con 18 punti, 29 meno della squadra prima in classifica, il Napoli, in 18 partite. La Salernitana ha perso 8-2 nell’ultima partita di Serie A in trasferta contro l’Atalanta, portando la serie di gare senza successi a 6 (V0 N2 P4).

Salernitana (3-4-1-2): Ochoa; Daniliuc, Radovanovic, Pirola; Candreva, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Vilhena; Dia, Piatek. Allenatore Nicola. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bronn, Fazio, Maggiore, Mazzocchi, Sepe.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Elmas. Allenatore Spalletti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Salernitana-Napoli in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. La telecronaca di Salernitana-Napoli su DAZN sarà affidata a Ricky Buscaglia e Massimo Ambrosini.

L’ultimo incontro tra le due squadre in Serie A ha visto il Napoli trionfare 4-1, in casa, nell’ultima stagione. Juan Jesus ha aperto le marcature per il Napoli al minuto 17. Anche Amir Rrahmani, Dries Mertens, e Lorenzo Insigne hanno segnato in questa partita. Federico Bonazzoli ha realizzato la sola rete per la Salernitana al minuto 33.

Salernitana-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Victor Osimhen è il giocatore più prolifico del Napoli, avendo segnato 12 reti, incluse 5 marcature sullo 0-0. È primo tra i migliori realizzatori nel 2022/2023.

Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

La sfida non sarà disponibile in alternativa Salernitana-Napoli Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Boulaye Dia ha guidato la Salernitana in questa stagione. È il miglior marcatore della sua squadra con 7 gol.